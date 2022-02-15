Ali Babacan’a tokat gibi cevap: Yollayalım 2 koltuk da ihanete son ver

Türkiye dünyada bölgesel ve küresel güç haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Heyetiyle birlikte adeta çıkarma yapan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde görkemli bir şekilde karşılandı. Yapılan görüşmelerin ardından BAE ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak adaylık görüşmelerinde merkezi çalışmaları yürüttüğü itiraf ederek ikiyüzlüğünü tüm Türkiye'ye gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haddini ve boyunu aşan ifadelerle Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Türkiye adına büyük kazanımlar sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Babacan'ın "Mesele para mı?" sözleri; Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

"Yollayalım 2 koltuk da ihanete son ver"

Dikkart çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Komisyoncularla çalışıyor bunlar. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri götürüp parayı İngiltere'ye yatırıyor. Biz İngiltere'den alacağız. İngiltere'de paradan komisyonunu alacak. Biz direkt gidip Birleşik Arap Emirlikleri ile konuşursak, 'aaa para mı lazım siz ya.'

Ben de Ali Babacan'a söyleyim o zaman. Koltuk mu lazım sana? Yollayalım sana buradan 2 tane koltuk da bu ihanetine artık bir son ver."