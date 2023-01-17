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Siyaset Ali Babacan'a çok sert cevap: İHA ve SİHA’lar yükseldikçe vatan düşmanları alçalmaya devam ediyor!
Siyaset

Ali Babacan'a çok sert cevap: İHA ve SİHA’lar yükseldikçe vatan düşmanları alçalmaya devam ediyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerine Twitter hesabından cevap veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İHA ve SİHA’lar yükseldikçe vatan düşmanları alçalmaya devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 23:59:00 - 2023-01-18 00:14:00
Ali Babacan'a çok sert cevap: İHA ve SİHA’lar yükseldikçe vatan düşmanları alçalmaya devam ediyor!

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli ve milli gurumuz SİHA ve İHA'ları hedef aldı.

Fox TV canlı yayınında konuşan Babacan, "Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi. Dokunanı yakarız deniyor." ifadesini kullandıktan sonra, "İktidara gelirsek hükümetin dokunulmaz olarak gösterdiği İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" dedi.

Skandal sözlere, Babacan'ın ismini kullanmadan "Selçuk Bayraktar candır" etiketi ile Twitter hesabından cevap veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İHA ve SİHA’lar yükseldikçe vatan düşmanları alçalmaya devam ediyor." dedi.

Savcı Sayan mesajın şöyle devam etti: Yükselin İHA ve SİHA’lar, yükselin, daha da yükseğe yükselin. Siz yükseldikçe onlar daha çok alçalacaklar, belki de yerin dibine girecekler. Kanımca yerin dibinde de bunlara yer yok..

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