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Siyaset Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na binde birlik DP'den sopa!
Siyaset

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na binde birlik DP'den sopa!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yine 6'lı masadaki ortağı Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'na da dokundurarak, "Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 19:49:00 -
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na binde birlik DP'den sopa!

 yeniakit.com.tr 

Daha önce "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" diyerek cumhurbaşkanı adayı için ölçü koyan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yine 6'lı masadaki ortakları Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun da AK Parti'de üst düzey görevlerde olduğu dönemdeki politikaları eleştirerek, "Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız" dedi.

Krize neden olan daha önceki sözleri için "Kast ettiğim 6’lı masa etrafında bir araya gelmiş liderler değildir" diyerek çark eden Gültekin Uysal, yine benzer ifadeler kullanarak şunları söyledi:

"Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız. Türkiye demografik bir tehditle karşı karşıyadır. O açıdan değişen bir iradeyle beraber, Suriye meselesinden başlayarak milli güvenliğimize yönelik terör örgütlerinden ve bugün milli güvenliğimize bir başka tehdit sistematik haldeki yolsuzlukların bu ülkenin kaynaklarını emip geleceğini tehdit eder hale geldiğini ifade etmek isterim. O açıdan da zamanımızın çok kalmadığını, bu tarihi eşikte milletimizin beklentilerine karşılık gelecek bir programı, aklı, kadroyu hep beraber koyacağımızdan da eminim."

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