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Siyaset Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: İttifak açıklaması!
Siyaset

Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: İttifak açıklaması!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:21:00 -
Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: İttifak açıklaması!

Önceki gün konuştuğu bir canlı yayında başkanlık sistemi başta olmak üzere bazı mevut durumların değişmesi halinde Cumhur İttifakı'na katılabileceklerini söyleyen Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ortak düzenlediği basın toplantısında ifade değiştirdi.

'Seçim sathına girmeden gündeme getirmek doğru olmaz'

Karamollaoğlu'na 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı?' sorusu yöneltildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu soruya, "Ben ısrarla tekrar tekrar söylüyorum seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz." diyerek cevap verdi.

'Bu tür görüşmelere devam edecek'

Karamollaoğlu ile Babacan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyasi partilerin ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için fikir alışverişinde bulunmasının önemli olduğunu belirten Karamollaoğlu, bu tür görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.

'Şu değişirse olur gibi bir noktaya getirilmemeli'

Basın mensupları, katıldığı televizyon programında 'başkanlık sistemi değişirse ittifak söz konusu olabilir' diyen Karamollaoğlu'na, 'AKP'nin somut olarak doğru bulmadığınız politikalar nelerdir?' sorusun u da yöneltti. Karamollaoğlu bu soruya da "Herkes birbiriyle ittifak yapabilir. Bu sanki ittifak oluyormuş, hemen yani karar verildi, 'Şu değişirse olur' gibi bir noktaya getirilmemeli." şeklinde cevap verdi.

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