Ali Babacan skandal sözlerini böyle savundu

Altılı masanın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin milli gururu Baykar ve yerli savunma sanayimizin yüz akı İHA/SİHA'ları hedef aldı.

Siyasetçilerden, gazetecilere, vatandaşlardan iş insanlarına kadar toplumun çok büyük bir kesimi Babacan'ın sözlerine çok sert tepki gösterdi. Gelen bu yoğun tepki sonrası Babacan sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin yeni paylaşımlar yapan Babacan, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Ali Babacan "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz." dedi.

SİHA devi Baykar Teknoloji firmasına "dokunacakları"na dair ifadesini düzeltme yoluna gitmeyen, devam eden yerli ve milli savunma sanayii projelerine destek olacaklarını söyleyemeyen Babacan, "Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya kararlıyız" demekle yetindi.

Baykar firmasına yönelik "Devletin imkanları aşağı yukarı tek bir şirkete aktarılıyor" sözlerini belgelendiremeyen Babacan, "Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz." dedi.

Babacan, "Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz" sözleriyle Baykar'a imtiyaz tanındığı imasını ise sürdürdü.

Önce iftira sonra tehdit

Baykar Teknoloji firmasını hedef alan Ali Babacan “Devletin imkanları aşağı yukarı tek bir şirkete aktarılıyor. Örtülü işleri yoksa korkmasınlar ama muhtemelen rekabetten korkuyorlar. ‘Güzel güzel para kazanıyorduk, iktidar değişirse rekabet olacak’ diye korkuyor olabilirler. Kusura bakmasınlar ama onlara dokunacağız” şeklinde skandal sözler sarf etmişti.