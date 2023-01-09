Ali Babacan neyin rüyasını görüyor acaba! Bu nasıl bir kafa böyle...

Deva Partisi lideri Ali Babacan, 500 maddeden oluşan Eğitim Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, Altılı Masa'nın ortak adayına iktidar mensuplarının bile oy vereceğini iddia etti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında, 500 maddeden oluşan Eğitim Eylem Planı'nın, tüm eğitim kademelerini kapsadığını söyledi. Eylem planını, merkezinde insan, zemininde ise özgürlük ve eşitliğin yer aldığı bir model olarak hazırladıklarını söyleyen Babacan, eğitim modellerinin, "yorumlayıcı, hümanist, eleştirel ve problem çözme odaklı olduğunu", bu kapsamda 25 yıllık bir master eğitim planı ilan edeceklerini aktardı.

Örgün eğitim sistemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Babacan, "Örgün eğitim sistemini 3 yaşında başlatacağız. Böylece temel eğitim sürecini, 3 yaşında başlatıp 4+5+3 olarak yeniden yapılandıracağız. Bazı ailelerin çocuklarının 3 yaşında okula gitmesinde tereddütleri varsa diyeceğimiz bir şey yok. Bu kapsamda 3-4 yaşta zorlayıcı bir bakış açımız olmayacak. Okul öncesi eğitimin ilk 2 yılı isteğe bağlı ama şu anda ana sınıfı denilen son bir yılını zorunlu yapmak istiyoruz. Ardından 12 yıllık eğitim süreci 4+5+3 olarak devam edecek" dedi.

Eğitimin sisteminin temel amacının "sınav" olmayacağını kaydeden Babacan, okullarda yabancı dil eğitimi konusunda öğrencileri en az iki dille yetiştireceklerini, ayrıca bilgisayar programlama eğitimi de vereceklerini dile getirdi. YÖK'ü kaldıracaklarını belirten Babacan, Eylem Planı kapsamında, eğitim destek banka kartı çıkartacaklarını, ihtiyaç sahibi öğrencilerin, eğitim harcamalarını bu karttan yapmalarının sağlanacağını ifade etti.

Adayımıza iktidar dahi destek olacak!

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Babacan, "HDP ile cumhurbaşkanı ismi üzerinde müzakereniz olur mu" sorusuna ise "HDP’yle diyalogu olan siyasi partiler var. Bizim de var. Bu, diyalog çerçevesinde bugüne kadar gündeme gelen bir konu olmadı. Bundan sonraki süreçte gündeme gelmeyeceği anlamına da gelmez. Sadece HDP bağlamında söylemiyorum; ortak cumhurbaşkanı adayımıza hem iktidar tarafından hem tabii ki altılı masadan hem de diğer partilerden destek almayı çok arzu ederiz. Göreceksiniz; iktidar tarafından dahi adayımıza destek olacaktır. Diğer tüm partilerin desteğini almayı da çok arzu ederiz" yanıtını verdi.