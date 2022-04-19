Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i yerin dibine batırıp batırıp çıkardı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gören muhalefet, yalan siyasetinin dışına çıkamıyor. Tüm mesailerini yalana ve iftiraya harcayan muhalefet kendi içinde birbirine düştü.

Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yerin dibine gömdü

Türkiye'nin vizyon projelerine karşı çıkan Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ile İYİ Parti'nin genel başkanları; yine bir yalanla Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine çamur atmaya kalkıştı.

"Türk Telekom'un özelleştirilmesi ile yolsuzluk ve soygun yapıldı" yalanını ortaya atarak fonladıkları medyayla kamuoyuna servis ettiren Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e tepki beklemedikleri yerden geldi.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın ortaklarından olan DEVA Parti'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türk Telekom'un özelleştirilmesi ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Utanmadan sıkılmadan tüm Türkiye'nin gözü önünde yalan söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i adeta yerin dibine batırıp batırıp çıkaran Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özelleştirildi. 6,5 milyar dolar nakit para aldı devlet buradan. Bu paranın hepsi yurtdışından geldi Türkiye'ye. Yani paranın yokluğunda o dönem Türkiye'ye 6,5 milyar dolar nakit para geldi. Dolayısıyla çok büyük bir para. Mülk devletin, tapu devletin, altyapı, sistem ve kablolar hepsi devletin... Özel sektöre geçince daha verimli çalışıyor çalışıyor ve daha çabuk kâra döndürüyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyor, bir 10 bin kişi daha alıyor. Dolayısıyla zarar ediyor. Zararı da bütün milletten topladığı vergilerle karşılıyorsun. Özelleştirme silmece doğru yada silmece kötü değil. Akıllıca yapmak lazım."

CHP'lilerin dahi artık güvenmediği, parti tabanı tarafından kabul görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Telekom ile ilgili utanmadan şu yalanları ortaya attı:

Daha dün Türkiye'nin koronavirüsle müdacele verdiği bu zorlu dönemde değeri daha iyi anlaşılan şehir hastaneleriyle ilgili iftira dolu yalanlar atan ve yüzü kızarmayan Akşener, Türk Telekom'la ilgili "Türk Telekom'u Varlık Fonu'na 1 milyar 650 milyon dolara çaktılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa bilerek ve isteyerek göz yumdular" ifadelerini kullandı. Muhaliflerin borozanlığını yapan Sözcü ise Meral Akşener'in yalanını "Türk Telekom'u Varlık Fonu'na 1.6 milyar dolara çaktılar" başlığıyla manşete çekti.

İşte Akşener'in telefon yalanlarından biri daha: