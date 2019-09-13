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Ali Babacan, Karadeniz'i eski MHP'liye emanet etti

AK Parti'den ayrılarak yeni parti çalışmalarına başlayan Ali Babacan'ın partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den istifa eden Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'ya emanet ettiği belirtildi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:12
Ali Babacan, Karadeniz'i eski MHP'liye emanet etti

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski bakanAli Babacan'ın kuracağı partinin Karadeniz yapılanmasını belli oldu. Babacan, Karadeniz'de yapılanma görevini MHP'den istifa eden Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'ya verdiği öne sürüldü. Ayıca, Babacan'ın yanında yer alan Usta'nın MHP'li bazı milletvekilleri ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; MHP'nin Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni partide yer alması beklenen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yeni partinin Karadeniz yapılanmasını üstlendiğini iddia etti. Karapıçak, "Usta ve ekibini tanıyoruz. Yeni partiye geçiş yapması da MHP'yi etkilemez" dedi.

Ancak Samsun'da MHP'ye yakın kaynaklar, 31 Mart yerel seçimlerindeki Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında Usta'ya MHP içerisinden destek verenlerin kendisi ile birlikte yeni partiye geçeceğini öne sürdü.

"MHP'li isimlerle görüşüldü" iddiası

Babacan'ın yanında yer aldığı iddia edilen Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'nın yeni partinin Karadeniz yapılanmasını üstlenmesinin yanında, eski partisi MHP'den bazı milletvekilleri ile de görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Usta'nın görüşme yaptığı MHP'li isimlerin Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olduğu, ancak yeni parti teklifine de henüz net bir cevap vermediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:12
  1. Abdullah Karapıçak
  2. Ali Babacan
  3. AK Parti
  4. Babacan
  5. Karadeniz
  6. Erhan Usta
  7. Samsun Büyükşehir Belediyesi
  8. Cumhur İttifakı

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