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'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığını sürdüren Ali Babacan ile bir araya geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 01:41
'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

 

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığını sürdüren Ali Babacan ile bir araya geldi.

Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan bir yandan en az 75 kişilik kurucular kurulu listesi üzerinde çalışmaları sürdürürken diğer yandan kulislerde kritik görüşmeler yaptığı bilgisi geliyor.

Görüşme Ankara’da bir otelde gerçekleşti

Kulislere yansıyan bilgilere göre, AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüştü. İddialara göre görüşme Ankara’daki bir otelde Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşti.

Babacan kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ali Babacan’ın görüşmede Singapur’un Asya'nın önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu anlatarak, Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili görüşlerini Loong’a aktardığı belirtildi.

Kurucular kurulunda 20’si kadın olacak

Ayrıca kaynaklar, Babacan’ın partisinin isim ve amblemini de Aralık ayında kamuoyuna duyuracağını, kurucular kurulunun 20’sinin kadın olacağını belirttiler.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 01:41
  1. Ankara
  2. Ali Babacan
  3. Lee Hsien Loong

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