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Ali Babacan görüştüğü isimleri uyarıyor: Ketum olacaksınız

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın 75 kişilik kurucular kurulunu büyük oranda tamamladığı ve görüşmeler yaptığı isimlerden şartları taşıyanlara, “Evet bizimlesiniz fakat asla basına demeç vermeyeceksiniz” dediği öğrenildi.

01 Ekim 2019 Salı 13:24
Ali Babacan görüştüğü isimleri uyarıyor: Ketum olacaksınız

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  AK Parti’den istifa eden eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ve ekibi partileşme için çalışmalarında son aşamaya geldi.

Her görüşten isimler var

YeniAkit’e konuşan Babacan’a yakın kaynak, kurma hazırlığını sürdürdürdükleri partilerinin temsil gücü yüksek olması için her siyasi görüşten ve toplumun her kesimini oluşturan isimlerin yer alacağı 75 kişilik kurucular kurulu oluşumunda sona geldiklerini söyledi.

Üç ofiste görüşmeler yapılıyor

Babacan’ın yanısıra eski Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de Ankara’daki üç ayrı ofiste her kesimden isimlerle görüşmeler yaptıkları öğrenildi.

Basına konuşmayacaksınız

Babacan ekibinin, görüşme yaptığı isimlerden şartları taşıyanlara, “Evet bizimlesiniz fakat asla basına demeç vermeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Ketum olacaksınız” dediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:24
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • adilbeyadilbey10 dk önce
    ali baba, hani demohratiiih huhuh devleti konusunda endişeleriniz nedeniyle ayrıldınız dı? Hayırdır? Niye konuşmayacaklar? Adamların demmmohrattihh huhuhunu kısıtlamak yakıştı mı? Ketum ne? Milletten ne saklıyorsunuz?
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ37 dk önce
    ALİ NİN BEYNİ AMERİKA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ!!! TIPKI FGÜLEN GİBİ, TIPKI BAZI CEMAAT LİDERLERİ GİBİ! MESELA KUYTUL, EVRENESOĞLU, KIBRİSİ, BAŞ, .....MALESEF HAÇLI 110 YILDIR 1909 DAN SONRA İSLÂM I YÖNETMEYE BAŞLADI VE YÖNETİYOR
  • yazıYORUMyazıYORUM38 dk önce
    FETÖ cü itler gibi yapın, kalbiniz bizimle atsın ama Ak Partili görünmeye devam edin demiş. Alışkanlıkları böyle, herifler yüzyıllardırtakiyyeyle yahudiyi müslüman 10 yıllardır da FETÖ cüyü Kemalist diye kakaladılar millete

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