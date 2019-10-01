Ali Babacan görüştüğü isimleri uyarıyor: Ketum olacaksınız

Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti’den istifa eden eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ve ekibi partileşme için çalışmalarında son aşamaya geldi.

Her görüşten isimler var

YeniAkit’e konuşan Babacan’a yakın kaynak, kurma hazırlığını sürdürdürdükleri partilerinin temsil gücü yüksek olması için her siyasi görüşten ve toplumun her kesimini oluşturan isimlerin yer alacağı 75 kişilik kurucular kurulu oluşumunda sona geldiklerini söyledi.

Üç ofiste görüşmeler yapılıyor

Babacan’ın yanısıra eski Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de Ankara’daki üç ayrı ofiste her kesimden isimlerle görüşmeler yaptıkları öğrenildi.

Basına konuşmayacaksınız

Babacan ekibinin, görüşme yaptığı isimlerden şartları taşıyanlara, “Evet bizimlesiniz fakat asla basına demeç vermeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Ketum olacaksınız” dediği belirtildi.