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Gündem Ali Babacan cephesinden İsmail Saymaz'a yalanlama
Gündem

Ali Babacan cephesinden İsmail Saymaz'a yalanlama

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “Yeni partiler grup kuracak kadar milletvekilliği istiyor" şeklindeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 13:10:00 -
Ali Babacan cephesinden İsmail Saymaz'a yalanlama

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV'deki köşesinde yer verdiği “yeni partilerin grup kuracak kadar milletvekilliği istediği” iddiasına yanıt verdi.

Saymaz’a konuşan Şahin, "Ne ikili görüşmelerde ne liderler buluşmasında, bırakın milletvekili talebini, ittifakı dahi gündeme getirmedik. Sürecin doğal akışında ittifakın konuşulacağını düşünüyoruz. Öncelikli gündem yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Sarıgül'den açıklama

Öte yandan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de kendilerinin TikTok videolarından ötürü ciddiyet sorunu oluştutacağı için Millet İttifakı'na çağrılmayacağı yorumuna yanıt verdi.

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Kimin nereye geleceğine, seçim barajına ve ittifaklara karar veren siyaset lobisinin rahatsız olması beni memnun eder. İttifaklar üzerinden işleyen yapı nedeniyle ittifaklar kurmak ve bozmak, seçmen desteğini almaktan önemli hale geldi. Biz halksız siyasetin içerisine halkı dâhil etmek, seçmeni yeniden siyasetin asli unsuru yapmak istiyoruz."

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