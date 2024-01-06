Ali Babacan camide protesto edildi
İstanbul'da cuma namazını kılmak için Sancaktepe'de bulunan bir camiye gelen Ali Babacan, burada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Caminin tepesine çıkan bir şahıs Babacan'a yönelik, "Türkiye’nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat. Doğruları anlat" şeklinde seslendi.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Sancaktepe'de bulunan Samandıra Mahallesi'ndeki Ebubekir Sıddık Camisi'ne geldi.
Babacan, burada partililer ve diğer vatandaşlarla birlikte cuma namazını kıldı.
Partililerle birlikte camiden çıkan Babacan, o anlarda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Cami çıkışında bir vatandaş, Ali Babacan'a yönelik tepkisini dile getirdi.
Cuma namazından çıktı tepkiyle karşılaştı: Doğruları anlat doğruları
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Şahıs, caminin tepesine çıkarak Babacan'a yönelik, "Türkiye’nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat. Doğruları anlat doğruları, bu millet doğruları bilsin. Sarıkamış şehitlerine amin deyip tezkereyi imzalamayarak camide neden duruyorsun?" ifadelerini kullandı.
O anlarda Babacan'ın, çevredekilerle selamlaşmaya devam ettiği görüldü.
Gürcan'a casusluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verilmişti
Öte yandan Deva Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın para karşılığında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "İnsansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktarmıştı.
Casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Gürcan'ın, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında karar açıklanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.