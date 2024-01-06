  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Babacan camide protesto edildi
Gündem

Ali Babacan camide protesto edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-06 12:17:00 -

İstanbul'da cuma namazını kılmak için Sancaktepe'de bulunan bir camiye gelen Ali Babacan, burada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Caminin tepesine çıkan bir şahıs Babacan'a yönelik, "Türkiye’nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat. Doğruları anlat" şeklinde seslendi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Sancaktepe'de bulunan Samandıra Mahallesi'ndeki Ebubekir Sıddık Camisi'ne geldi.

Babacan, burada partililer ve diğer vatandaşlarla birlikte cuma namazını kıldı.

Partililerle birlikte camiden çıkan Babacan, o anlarda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Cami çıkışında bir vatandaş, Ali Babacan'a yönelik tepkisini dile getirdi.

Cuma namazından çıktı tepkiyle karşılaştı: Doğruları anlat doğruları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şahıs, caminin tepesine çıkarak Babacan'a yönelik, "Türkiye’nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat. Doğruları anlat doğruları, bu millet doğruları bilsin. Sarıkamış şehitlerine amin deyip tezkereyi imzalamayarak camide neden duruyorsun?" ifadelerini kullandı.

O anlarda Babacan'ın, çevredekilerle selamlaşmaya devam ettiği görüldü.

Gürcan'a casusluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verilmişti

Öte yandan Deva Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın para karşılığında, "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "İnsansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktarmıştı.

Casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Gürcan'ın, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında karar açıklanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ali Babacan’ın dilinin altında ne var? Birileri bir şeyler mi deniyor?
Ali Babacan’ın dilinin altında ne var? Birileri bir şeyler mi deniyor?

Siyaset

Ali Babacan’ın dilinin altında ne var? Birileri bir şeyler mi deniyor?

Kendini hâlâ AK Parti’de sanıyor! Ali Babacan’ın seçim hedefi güldürdü
Kendini hâlâ AK Parti’de sanıyor! Ali Babacan’ın seçim hedefi güldürdü

Siyaset

Kendini hâlâ AK Parti’de sanıyor! Ali Babacan’ın seçim hedefi güldürdü

Ali Babacan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle ilan etti
Ali Babacan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle ilan etti

Siyaset

Ali Babacan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle ilan etti

Babacan Kılıçdaroğlu’nu devreye sokuyor! bana 5 veki̇l ödünç verseni̇ze
Babacan Kılıçdaroğlu’nu devreye sokuyor! bana 5 veki̇l ödünç verseni̇ze

Siyaset

Babacan Kılıçdaroğlu’nu devreye sokuyor! bana 5 veki̇l ödünç verseni̇ze

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23