Ali Babacan Bahçeli'yi hedef aldı! Hadsiz sözler: Kendisini edebe davet ediyoruz!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup toplantısında DEVA Partisi Ali Babacan'ın "Türklük" çıkışına tepki gösterdi.

"Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA'nın başındaki zat, anayasanın 60. maddesini tartışmaya açma cüreti göstermiştir." diyen Bahçeli Babacan'a yönelik sert ifadeler kullandı:

'CHP'den tek bir itiraz gelmemiştir'

Selamsız sabahsız Babacan, anayasamızın 66. maddesini çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla ele almayı teklif etmiştir. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür, Türk ananın veya babanın çocuğu Türk'tür, hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan hiçbir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

DEVA'sı derdine kafi gelmeyen bu tulumba partisinin kurumsal iletişim başkanı da "Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna "Doğru" yanıtını vermiştir. CHP'den tek bir itiraz gelmemiştir. İP'den tek bir tepki duyulmamıştır. DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir? Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaksınız?

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Twitter hesabından hedef alan Al Babacan, "Bahçeli’nin hezeyanlarıyla bizim işimiz olmaz. Tehdit ve hakaretten başka bir şey bilmeyenler bizi anlayamaz." dedi.

Babacan Anayasa'nın 60. maddesine ilişkin tek kelime etmediği mesajına şöyle devam etti:

Biz, milletimizin tümü için refah ve huzur diyeceğiz. Yolumuza adaletle devam edeceğiz. Kendisini sadece edebe davet ediyoruz.