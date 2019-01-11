Ali Aydın kimdir nereli ve kaç yaşındadır

Ali Aydın AK Parti Köprübaşı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ali Aydın’ın kim olduğu merak ediliyor. Köprübaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ali Aydın kimdir? Ali Aydın kaç yaşında? Ali Aydın hangi görevlerde bulundu? İşte AK Parti Köprübaşı belediye başkan adayı Ali Aydın hayatı…

Ali Aydın kimdir?

Ali Aydın 1967 tarihinde Köprübaşı Gündoğan Mahallesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Köprübaşı'nda tamamladı. 1990 yılında K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi'nden coğrafya öğretmeni olarak mezun oldu. İlk görev yerim Erzurum'dan sonra tercihli olarak Köprübaşı'na geldi. Köprübaşı'nda 22 yıldır eğitimin her kademesinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Halen Köprübaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürlüğü görevini yürütmekte. Evli ve üç çocuk babasıdır