Ali Al Suleiman kimdir ?

Ali Al Suleiman,1 Ocak 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Suriye’lidir. Eğitimini, 2003 ile 2013 yılları arasında Suriye’de Şam’da ilkokul ve ortaokul eğitimini almış. Genel Eğitim Sertifikası almış. Ardından 2013 ile 2017 yılları arasında Şam Üniversitesinde Arap Edebiyatı Bölümünden mezun olmuş. Daha sonra, 2017 ile 2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde okumuş ve mezun olmuştur.



Gazeteci yazar olarak, Lübnan’daki Türk Büyükelçiliğinde tercümanlık yapmaktadır. Türkçe-Arapça tercümanlığı yapmaktadır. Katar Hayır Kurumu gibi sivil toplum kuruluşları için sosyal faaliyetlerde bulunmaktadır.



Sosyal medyada geniş kitlelere hitap etmektedir. Bu alandan da çalışmalarını, takipçileriyle paylaşmaktadır.



TRT başta olmak üzere, birçok kanalın Türkçe’den, Arapça’ya çevirme işlemini yapmaktadır. Hatta TRT’De yayınlanan ve Türkiye’de en çok izlenen dizilerden biri olan, Payitaht Abdülhamid’in Arapça’ya çevirmesini yapmıştır.



Adına birçok dergi, gazete, internet sitesinde haberi bulunmaktadır. Bizde de biyografisinin olmasını istediğimiz değerli kişilerden biridir. Aynı zamanda instagram hesabından takip edebilir, IMDb’den bilgilerini daha detaylı bakabilirsiniz.



Kitapları



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