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Gündem Algı odağı yapılan Salda Gölü artık gerçeklerle konuşuluyor
Gündem

Algı odağı yapılan Salda Gölü artık gerçeklerle konuşuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Salda Gölü paylaşımı büyük beğeni toplarken, “Mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir.” ifadeleri ile iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 14:13:00 -
Algı odağı yapılan Salda Gölü artık gerçeklerle konuşuluyor

 YENİ AKİT  ANKARA 

Salda Gölü’nün yeni görüntülerini paylaşan bir video yayınlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un iklim değişikliği vurgusu dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Salda Gölü’nün son görüntülerini paylaşarak iklim değişikliği vurgusu yaptı.

Su çekilmelerinin insan kaynaklı olmadığına vurgu yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık. Çöpleri, konteynerleri kaldırdık. Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar’a ziyaretçiyi sınırladık. Araç girişini engelledik. Nereden nereye geldiğini de burada anlattık. Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız. Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir.”

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