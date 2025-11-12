  • İSTANBUL
Gündem

Algı bülteni palavraya doymuyor! Sözcü'ye 'kaçak hayvan' yalanlaması

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Algı bülteni palavraya doymuyor! Sözcü'ye 'kaçak hayvan' yalanlaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, palavraya doymayan CHP'nin borazanı Sözcü'nün yalanını suratına çarptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, 'Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı, hayvanların açlıktan öldüğü ve geminin gizlice limana geri döndüğü' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, 'Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı, hayvanların açlıktan öldüğü ve geminin gizlice limana geri döndüğü' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, halk sağlığını, hayvan sağlığını ve ulusal hayvancılık varlığını riske atacak hiçbir uygulamaya izin vermemektedir. Bandırma Limanı’nda yürütülen tüm veteriner kontroller ve dezenfeksiyon işlemleri de ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştirilmektedir” denildi.

 

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ'

Bu kapsamda, 15 işletme adına Uruguay'dan ithali planlanan 2 bin 901 baş damızlık sığır için 21 Ekim'de Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası’na başvuru yapıldığı kaydedilerek, "Yapılan incelemelerde, bazı hayvanlarda kulak küpesi veya elektronik kimlik çipinin bulunmadığı, 469 hayvanın seçim listeleriyle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu uygunsuzluklar nedeniyle sevkiyatın ülkeye girişine izin verilmemiş; ilgili 15 Veteriner Sağlık Sertifikasına 'red' şerhi düşülerek karar 23 Ekim 2025 tarihinde Gümrük Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Buna karşılık firmalar, alınan karara itiraz ederek yargı süreci başlatmış; bu süreçte gemiyi Bandırma açıklarında bekletmişlerdir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

kardeş

Yalan habere ÇOK YÜKSEK PARA CEZASI verilirse aynı yeni trafik cezaları mantığı ile yalan haber olmaz. Para cezası ulusal, yerel,dijital ve sanal medyaya göre artırılmalıdır.

Oosy

Susma susdukça sıra sana gelecek diye bir tabir var, milletvekilleri, bakanlar sustukça ve gerekli kanunları çıkarmadıkça bu mübtezeller daha da kuduracaklardır. Daha çok yalan, iftira, algı yapacaklardır.
