Aleyna Tilki'den büyük edepsizlik! Tepki yağdı

Her eylem ve söylemi Türk toplumunun geleneklerini tahrip etmeye yönelik olan Aleyna Tilki, bu defa haddini fazlasıyla aştı. Yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan ve gündeme gelmeye çalışan ahlaksız şarkıcı, bu defa da kız isteme geleneği hakkında ahkam kesip toplumu ayağa kaldırdı.

Evlilik öncesi ailelerin 'kız isteme' törenini saçma ve iğrenç bulduğunu ifade eden ve söz konusu gelenek için 'mal gibi' ifadelerini kullanarak twit atan Tilki'ye tepki yağdı.