Aleyna Tilki-Demet Akalın tartışması büyüyor! Al birini, vur birine

Türk toplumunun örf ve âdetleriyle taban tabana zıt işlere imza atan Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasındaki tartışma büyüyor. Akalın’ın sosyal medya hesabı üzerinden Tilki'ye yaptığı göndermeye yanıt geldi. “Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim” şeklinde paylaşım yapan Tilki, "Takipçilerimden özür dilerim" dedi.

Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında, Demet Akalın’ın Kulüp şarkısıyla eğlenen taraftarların görünütülerinin FIFA’nın resmi hesabı üzerinden paylaşılması gündem olmuştu.

Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden gönderme yapan Akalın, “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış” ifadelerini kullandı.

Tilki, Akalın'a Twitter'dan yanıt verdi. Tilki, sosyal medya hesabından “Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL’in sayfasından ilk ingilizce roportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok” paylaşımını yaptı.

Akalın ise “Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FİFA’ya söyleriz seni de paylaşır” dedi.

Demet Akalın’ın cevabı üzerine Tilki, “Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa,yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine,onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Söz konusu tartışma, "Yok birbirinizden farkınız. İkiniz de birbirinizden betersiniz" yorumlarına sebep oldu.