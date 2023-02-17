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Gündem Aleyna 11 gün sonra kurtarılmıştı doktoru açıklama yaptı: Bazı şeyleri tıpla izah edemiyoruz
Gündem

Aleyna 11 gün sonra kurtarılmıştı doktoru açıklama yaptı: Bazı şeyleri tıpla izah edemiyoruz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen peş peşe iki büyük depremin oluşturduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 11. günde Aleyna kurtarılmıştı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, herkesi mutluluktan ağlatırken, sağlık durumuyla ilgili gelen bilgiler dikkat çekiciydi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:26:00 - 2023-02-17 14:38:16
Aleyna 11 gün sonra kurtarılmıştı doktoru açıklama yaptı: Bazı şeyleri tıpla izah edemiyoruz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen peş peşe iki büyük depremin oluşturduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 11. günde Aleyna kurtarılmıştı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, herkesi mutluluktan ağlatırken, sağlık durumuyla ilgili gelen bilgiler dikkat çekiciydi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. Bazı şeyleri tıpla izah edemiyoruz. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

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