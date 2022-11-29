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Spor Alex'ten heyecanlandıran paylaşım! "Dönüyorum"
Spor

Alex'ten heyecanlandıran paylaşım! "Dönüyorum"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza attığı tweetle sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:45:00 -
Alex'ten heyecanlandıran paylaşım! "Dönüyorum"

Fenerbahçe Kulübü'nün efsane ismi Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra kısa bir süre önce Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex de Souza, sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımı yaptı.

Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Türk bayrağı emojisiyle yaptığı paylaşımda "Yuvama dönüyorum" ifadelerini kullandı. Brezilyalı isim, bu paylaşımın ardından milyonlarca Fenerbahçeli taraftarı merakta bıraktı.

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