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Spor Alex'ten Aykut Kocaman'a şok sözler
Spor

Alex'ten Aykut Kocaman'a şok sözler

Brezilya basınına konuşan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Aykut Kocaman hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 22:05:00 -
Alex'ten Aykut Kocaman'a şok sözler

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, efsaneleşen bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.

Brezilya basını, şimdilerde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza ile ilginç bir röportaj gerçekleştirdi.

Alex'e gelen sorulardan birisi de "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeydi. Alex bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." şeklinde yanıt verdi.

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