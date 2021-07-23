Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Alexandru Cicaldau kimdir? Alexandru Cicaldau kaç yaşında nereli?

Alexandru Cicaldau 8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia şehrinde dünyaya geldi. Alexandru Cicaldau, futbola Gheorghe Hagi'nin akademisinde başladı. 2014 yılında Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'ya transfer olan Cicaldau, 2016'da A takım kadrosuna dahil oldu.

Cicaldau 2018’de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Universitatea Craiova'ya transfer oldu.

Alexandru Cicaldau, Universitatea Craiova formasıyla 129 maça çıktı. Alexandru Cicaldau takımıyla çıktığı 129 maçta 33 gol atıp 21 asist yaptı. Romanya Milli Takımı ile 14 maça çıkan Alexandru Cicaldau 2 kez fileleri havalandırdı.