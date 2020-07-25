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Spor

Alexander Berger Halkbank'ta

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:59:44 -
Alexander Berger Halkbank'ta

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avusturyalı smaçör Alexander Berger'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Gas Sales Piacenza takımında oynayan 1988 doğumlu Berger ile anlaşmaya varıldı. Berger, Halkbank'ta 12 numaralı formayı giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alexander Berger, Halkbank'la birçok kez karşı karşıya geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük voleybol geleneğine sahip Halkbank'ta oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu kulüpte çok sayıda iyi oyuncu oynadı, biliyorum. Benim de Halkbank ailesine katılmamam için hiçbir sebep yoktu ve Ankara'ya geldim. Geldiğim günden bu yana çok mutlu oldum. Her şey mükemmel organize edilmiş, her şey çok profesyonel. Takım arkadaşlarım harika. Bu harika yapıda geçireceğim sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum."


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