Alex Teixeira: Bunları söyleyenleri utandıracağım
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira, "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" yönündeki eleştirilere cevap verdi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex Teixeira'dan, hakkında çıkan haberlere cevap geldi.
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Brezilya basınında çıkan "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" şeklindeki yorumlara gülüp geçtiğini söyledi.
Alex Teixeira, "Bunları söyleyenleri göstereceğim performansla utandıracağım. Herkese kendimi yeniden ispatlayacağım" diyerek hırsını ortaya koydu.