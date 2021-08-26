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Alex Teixeira: Bunları söyleyenleri utandıracağım
Spor Alex Teixeira: Bunları söyleyenleri utandıracağım
Spor

Alex Teixeira: Bunları söyleyenleri utandıracağım

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira, "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:59:00 -
Alex Teixeira: Bunları söyleyenleri utandıracağım

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex Teixeira'dan, hakkında çıkan haberlere cevap geldi.

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Brezilya basınında çıkan "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" şeklindeki yorumlara gülüp geçtiğini söyledi.

Alex Teixeira, "Bunları söyleyenleri göstereceğim performansla utandıracağım. Herkese kendimi yeniden ispatlayacağım" diyerek hırsını ortaya koydu.

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