Alex'den çok konuşulacak Aykut Kocaman açıklaması

2004-05 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'den, Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunların ardından 2012-13 sezonunda ayrılan Alex De Souza, deneyimli teknik adamla ilgili çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

Sarı lacivertliler büyük başarılara imza atan ancak Kocaman'ın kadroda düşünmemesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Alex, yıldızının barışmadığı deneyimli çalıştırıcı hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Alex, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." dedi.

Şimdilerde ülkesinde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için de gündeme gelmişti.