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Yerel Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede vefat etti
Yerel

Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-04-04 12:37:00 -
Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hastanede vefat etti

Sakarya’da bir çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut’un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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