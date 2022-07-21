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Dünya Alevlerin arasına dalıp 5 çocuğu kurtaran genç 'kahraman' ilan edildi
Dünya

Alevlerin arasına dalıp 5 çocuğu kurtaran genç 'kahraman' ilan edildi

ABD’nin Indiana eyaletinde 25 yaşındaki genç, bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuğu kurtarmak için alevlerin arasına daldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 18:19:00 -
Alevlerin arasına dalıp 5 çocuğu kurtaran genç 'kahraman' ilan edildi

ABD’nin Indiana eyaletinde 25 yaşındaki genç, bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuğu kurtarmak için alevlerin arasına daldı.

ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Lafayette’de 25 yaşındaki Nicholas Bostic, araç kullanırken bir evin yandığını gördü. Aracını durdurup eve yaklaşan Bostic, yanan evin açık olan arka kapısından kendisini içeri attı ve evde birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

Bostic üst kata çıkarken yaşları 1 ile 18 arasında değişen 4 çocuğun olduğunu gördü ve çocukları uyandırarak evden çıkardı. 4 çocuğu evden çıkaran Nostic, 6 yaşında olan beşinci bir çocuğun da içeride olduğunu öğrendi.

'Kahraman' ilan edildi

Hiç düşünmeden bir kez daha yanan eve giren Nostic, küçük kızı da alevlerin arasından kurtardı. Cesur genç ülkede "kahraman" ilan edilirken, o anlar olay yerindeki polisin vücut kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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