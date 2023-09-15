Aleviliği istismar edenlerin kindarlıklarını görün! “Gelin canlar, bir olalım!”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Madımak olayı üzerinden Aleviliği istismar eden muhalif kesime tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dün Sivas davasında, onlarca cezaevinde yatan insanın yanında, üç kişiyi daha içeri tıktırmak için duruşma yapıldı..

Mahkeme, olayın üzerinden 30 yıl geçtiğini, zamanaşımının dolduğunu ve bu sebeple “düşme kararı verildiği”ni açıkladı.. Dikkat buyurun..

Sivas davasının tamamı düşmedi. Halen cezaevinde yatan onlarca insan var..

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Onlar suçsuz da olsalar, yatmaya devam edecekler.. Ama üç kişi, olaylardan sonra tutuklanmışlar, bir süre sonra, CHP’li Seyfi Oktay Dede’nin Adalet Bakanlığı koltuğunda oturmasına rağmen, hakimlerin, “bu adamların suçu ne ki?” diyerek, tahliye ettikleri üç kişi..

Sonrasında.. “Seyfi Dede’nin adaletine inanmıyoruz” deyip, yurtdışına gitmişler..

Bir daha da gelmemişler..

Dün zamanaşımına uğrayan dava, sadece bu üç kişinin davası..

İddianamede, bu üç kişi için, Seyfi Dede’nin savcısının bile hangi suçlamayı yaptığını, yapabildiğini birebir aktaracağım..

Ama önce, dünkü düşme kararından sonra, Sözcü’nün, Cumhuriyet’in, odatv’nin haber başlıklarını size aktarayım, kindarlıklarını görün..

Hoşgörüden bahseden Aleviliği istismar edenlerin, kindarlıklarını görün..

Cumhuriyet ile başlıyorum..

“Bu dava mahşere kalmaz”

Devam ediyor haber: “Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ‘Bu saatten sonra saflarımız daha net olacak. Kiminle savaşacağımıza, kiminle barışacağımıza biz karar vereceğiz.’”

CHP’den milletvekilli de yapılan Şanal Sarıhan’dan da demeç almışlar:

“15 bin kişi varken gözaltına alınan yargı önüne götürülen çok az kişi oldu.”

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