  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu

Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Yunanistan'dan savaş çıkartacak adım! O kadar ileri gittiler ki burnumuzun dibinde bakın ne yaptılar

ABD'den müthiş Türkiye açıklaması

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Kiralık ev vaadiyle depremzedeleri dolandırıyorlardı! Şafak operasyonuyla yaklandılar

İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Siyaset Aleviliği istismar edenlerin kindarlıklarını görün! “Gelin canlar, bir olalım!”
Siyaset

Aleviliği istismar edenlerin kindarlıklarını görün! “Gelin canlar, bir olalım!”

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:31:00 -
Aleviliği istismar edenlerin kindarlıklarını görün! "Gelin canlar, bir olalım!"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Gelin canlar, bir olalım!”" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Madımak olayı üzerinden Aleviliği istismar eden muhalif kesime tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dün Sivas davasında, onlarca cezaevinde yatan insanın yanında, üç kişiyi daha içeri tıktırmak için duruşma yapıldı..

Mahkeme, olayın üzerinden 30 yıl geçtiğini, zamanaşımının dolduğunu ve bu sebeple “düşme kararı verildiği”ni açıkladı.. Dikkat buyurun..

Sivas davasının tamamı düşmedi. Halen cezaevinde yatan onlarca insan var.. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onlar suçsuz da olsalar, yatmaya devam edecekler.. Ama üç kişi, olaylardan sonra tutuklanmışlar, bir süre sonra, CHP’li Seyfi Oktay Dede’nin Adalet Bakanlığı koltuğunda oturmasına rağmen, hakimlerin, “bu adamların suçu ne ki?” diyerek, tahliye ettikleri üç kişi..

Sonrasında.. “Seyfi Dede’nin adaletine inanmıyoruz” deyip, yurtdışına gitmişler..

Bir daha da gelmemişler..

Dün zamanaşımına uğrayan dava, sadece bu üç kişinin davası..

İddianamede, bu üç kişi için, Seyfi Dede’nin savcısının bile hangi suçlamayı yaptığını, yapabildiğini birebir aktaracağım..

Ama önce, dünkü düşme kararından sonra, Sözcü’nün, Cumhuriyet’in, odatv’nin haber başlıklarını size aktarayım, kindarlıklarını görün..

Hoşgörüden bahseden Aleviliği istismar edenlerin, kindarlıklarını görün..

Cumhuriyet ile başlıyorum..

“Bu dava mahşere kalmaz”

Devam ediyor haber: “Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ‘Bu saatten sonra saflarımız daha net olacak. Kiminle savaşacağımıza, kiminle barışacağımıza biz karar vereceğiz.’” 

CHP’den milletvekilli de yapılan Şanal Sarıhan’dan da demeç almışlar:

“15 bin kişi varken gözaltına alınan yargı önüne götürülen çok az kişi oldu.”

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!
Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!

Gündem

Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!

Alevilere yakın markaj! Turist Ekrem delege avında
Alevilere yakın markaj! Turist Ekrem delege avında

Gündem

Alevilere yakın markaj! Turist Ekrem delege avında

Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu!
Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu!

Gündem

Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu!

CHP'li Başkan cemevine haciz getirdi
CHP'li Başkan cemevine haciz getirdi

Gündem

CHP'li Başkan cemevine haciz getirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23