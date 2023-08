Alevilere yakın markaj! Turist Ekrem delege avında

HABER MERKEZİ

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında bir türlü adaylığını açıklayamadığı için muhalif kesim tarafından korkaklıkla suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayı öncesi delegeleri ikna etmek için “kent buluşmaları” adı altında il ve ilçe ziyaretlerine başladı. CHP’deki yarışı değerlendiren gazeteciler ve STK aktivistleri ise “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İBB’nin bütçesi, Medya AŞ’nin sağladığı destekle Anadolu’da mitingler yapan İmamoğlu, şimdi aynı faaliyeti Kılıçdaroğlu’nu devirmek için yapıyor” dediler.

Buluşma değil delege operasyonu

Akit’e konuşan araştırmacı yazar Mehmet Fırat, şunları dile getirdi: “İstanbul 4 yılda sıfır yatırım yapıldığı için büyük bir susuzluğun pençesi altında kıvranırken, otobüsler, itfaiye araçları dahi bakımsızlıktan yanıp kül olurken, bu sorunları çözmek için başkanlığa getirilen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu devirmek için türlü kulis çalışmaları ve operasyonlar çekiyor. Kent Buluşmaları adı altında başlatılan çalışmanın CHP’de Kılıçdaroğlu tarafından dizayn edilen delege yapısını değiştirmeyi, mümkün olmayan illerdeki delegelerinde aklını çelmeyi amaçladığı çok açık. Kılıçdaroğlu birçok ilde Alevi tandanslı bir delege yapısı dizayn etmiş durumda. Bu delegelerin İmamoğlu’na oy vermeyeceği gerçeğine sırtını yaslıyor. Mantılı bir strateji. İmamoğlu ile birlikte hareket eden kadro ise mevcut delegeleri birbir temasla markaj altına almaya karar verdi. İmamoğlu’nu ve arkasına aldığı medya korosunu bu temaslar için sahaya gönderdiler.

Halkın parasıyla gezilmez

“Bence sıkıntılı bir durum daha var, İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP yönetimi tarafından sahaya sürüldüğünde, İBB olanaklarıyla il il gezip propaganda yaptı. İstanbullunun parasıyla, İstanbulluya hizmet etmesi gereken daire başkanlıkları ve ekipleri de bu faaliyette kullandı. İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin bu konuyu araştırması lazım. Medya AŞ gazetecilere İmamoğlu’nun mitinglerini haberleştirip gönderiyordu. İstanbul faaliyeti miydi bu durum? Trabzon, Erzurum ve miting yaptığı diğer iller, İstanbul’un hangi ilçesine bağlı ki, İstanbul’a hizmet etmesi gereken, İstanbul halkına ayrılan bütçeden maaş alan personel bu gezilerde kullanılıyor. Bu durum açıkça yasa dışıdır. Ve gereği yerine getirilmeli.”

İstanbul'a ihanet ediyor

Gazeteci yazar Cengiz Alçayır ise, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu’nun kafasında İstanbul’dan başka her şey var. Maalesef sadece İstanbul yok aklında. Zaten belediye başkanı seçildiği dönemde ‘benden büyük hizmetler beklemeyin, ben sadece ekmek süt, su dağıtacağım’ diyen bir belediye başkanıydı. Aslında verdiği sözü de tutuyor. Yani benden büyük hizmet beklemeyin dedi. Hizmet de yapmıyor. 16 milyonluk metropol kenti, dünyanın önde gelen sayılı kentlerinden biri şu an onun becerisizliği yüzünden can çekişiyor bu İstanbul’a 8 ay sonra gelecek belediye başkanını da inanılmaz bir yük bekliyor. Çünkü bir enkaz devralacak. Yani ne ulaşımda ne diğer alanlarda hiçbir hizmet yapmayan İmamoğlu milletin parasını PR’da böyle sağda solda gezmelerde kendine reklam alanlarında kullanıyor, harcıyor. İstanbul’a göz göre göre ihanet ediyor.

Bunu hesabı sorulmalı

“Tunceli’de gövde gösterisi yapacağım diye İstanbul’u ikinci plana atıyor. İstanbul’daki susuzluk onun umurunda değil. Çünkü o siyaseten suyun başında tutmaya çalışıyor. Derdi o. İstanbullu yolda kalmış. Onun hiç umurunda değil. Çünkü o kendi siyasetten kendi yolunda onun peşinde. O yüzden Ekrem İmamoğlu’ndan hiç kimse bir şey beklemesin. İstanbul’da artık bildiğimiz bitik bir kent. Beceriksiz bir belediyecilik örneği sergileyen CHP zihniyetinin elinde devasa bir köy haline gelecek. Yani tatile giden, kayağa gider, mavi tura giden, siyasi hesapları için il il gezen İmamoğlu onu bir yerde durdurmak mümkün değil. Çünkü durduğu zaman sıkıntı başlıyor. Durduğu zaman insanlar hesap soracak. İstanbul’u takip edemediği, ele geçiremediği, hesap soramadığı için de İmamoğlu kaçak güreşiyor, kaçtıkça kaçıyor. İstanbullu 8 ay daha buna sabredecek başka yol yok yani bu çaresizliği yaşayacaksın. Devlet, İmamoğlu’ndan yaptıklarının, yapmadıklarının tek tek hesaplarını sorarak burnundan fitil fitil getirecektir.”

Kılıçdaroğlu’nun nazImiye’sinİ kaptı!

CHP’nin liderliğine oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da İBB tarafından yaptırılan lisenin inşaatında incelemelerde bulundu, ardından Tunceliye’ye geçti. Eşi Dilek İmamoğlu ile Elazığ’a gelen İmamoğlu, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Turistik geziler dedi

İmamoğlu, Tunceli ziyaretine ilişkin sorusu üzerine, bunun bir protokol ziyareti olmadığını, hem turistik hem de kenti tanımak için gideceklerini belirterek, “Birkaç ilçesini görmeyi, bazı inanç merkezlerini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Şehrimizi, bütün ülkemizi iyi öğrenmek ve ülkemizin her noktasında hangi hassasiyetlerle insanlarımızın hangi duygularına nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda da deneyimleniyoruz. Bir hafta 10 gün sonra da Hacıbektaş’ta olacağım. Bir iki hafta sonra Eceabat’ta Çanakkale şehitlerinin olduğu o önemli merkezde yine çok özenli bir meydanı bitirmiş olacağız, oranın ziyaretini yapacağım.”

Bir gazetecinin “Tunceli olunca akıllara Kılıçdaroğlu geliyor, memleketi” demesi üzerine İmamoğlu, “Planlama yapsaydık zevkle Genel Başkanımız ile gelir, gezerdik ama Genel Başkanımızın memleketi Nazımiye’ye de uğrayacağım. Orada da konukevini bitirmiştik. Onu da ziyaret edeceğiz. Nazımiye’yi de daha iyi tanıyacağız. Oradan sevgilerimizi ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımız ile paylaşacağız.” Bir gazetecinin “Sahaya dönmekle ilgili yorumlar yapılıyordu ziyaretinizle ilgili” şeklindeki sorusu üzerine ise İmamoğlu şunları söyledi: “Sahadan hiç çıkmadık ki hep sahadayız. 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Vatandaşın arasında olmasam huzursuz olurum. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez.”