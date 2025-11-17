Dolandırıcılar bunu da yaptı! Google üzerinden sponsorlu reklamla tuzağa düşürüyorlar

Dolandırıcıların yeni hedefi 500 bin Sosyal Konut Projesi oldu. Google üzerinden sponsorlu reklamla vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde inşa edileceğini duyurduğu 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk 5 günde yaklaşık 3 milyon vatandaş başvurdu. Görülen devasa ilgi, ne yazık ki dolandırıcıların iştahını kabarttı.

Yeni Şafak’tan Cabir Turğut’un haberine göre, Google'ın "sponsorlu reklam" alanını mesken tutan sahtekârlar, resmi kurumların sitelerini birebir taklit ederek yüzlerce vatandaşı tuzağa düşürüyor. Sahte sitelerden başvurularda kura, sigorta veya teminat bedeli adı altında vatandaşlardan EFT/havale yoluyla on binlerce lira para talep ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılar tarafından başta 'TOKİ İlk Evim' ve '500 bin sosyal konut' başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi. Bakanlık ve resmi kurumlar her fırsatta önlem almasına rağmen, Google'da en üst sırada görünen sahte reklamlara tıklayan masum vatandaşların mağduriyeti her gün artıyor.

BTK ENGELLİYOR AMA…

Dolandırıcılık şemasının en kritik ayağını Google Arama Motoru oluşturuyor. Dolandırıcılar, sadece birkaç bin liralık reklam bütçesiyle, toki.gov.tr ve e-Devlet gibi resmi sitelerin önünde, arama sonuçlarının ilk sıralarında kendine yer buluyor. Vatandaşların çoğu, arama motorunda gördüğü ilk linkin resmi site olduğunu varsayarak tuzağa düşüyor. Vatandaşların dolandırılmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimleriyle sahte internet siteleri BTK tarafından engelleniyor, ancak Google içerik denetimi yapmadan yeni açılan sahte siteleri arama listesinde ön sıralarda göstermeye devam ediyor.

MAĞDUR VATANDAŞLAR KONUŞTU

Sahtekârlara 25 bin lirasını kaptıran Helin isimli vatandaş, başından geçenleri şöyle anlattı: "12.11.2025 tarihinde gece saat 00:00 ile 03:11 arasında, "tokibaşvuru" adlı bir platform üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı düşünerek işlem gerçekleştirdim. Başvurumun onaylandığı ve hak sahibi olduğum belirtilerek, y*** ö*** adına, TR45000670100000001289**** IBAN numarasına iki kez ödeme yaptım. İlk olarak 5.500 TL, ardından 19.500 TL. Toplamda 25.000 TL tutarında ödeme gerçekleştirdim. Daha sonra tekrar 37.000 TL ödemem gerektiği söylendi ancak bu aşamada şüphelenerek işlemi durdurdum. Ödeme yaptıktan sonra herhangi bir onay, bilgilendirme veya belge tarafıma iletilmedi. Olayı fark eder etmez bankamla iletişime geçerek işlemin iptali için başvuru yaptım. Şu an inceleme sürecindeyim ve bir sonuç bekliyorum. Çok üzücü bir mağduriyet yaşadım. Biriktirmiş olduğum küçücük birikimim dolandırıcılar tarafından elimden alındı."

İŞTE BÖYLE DOLANDIRDILAR

Dolandırıcıların tuzağına düşen Mehmet isimli bir vatandaş, yaşadığı maddi kayıp ve kişisel bilgi hırsızlığını şu sözlerle dile getirdi: "13.11.2025 tarihinde Ankara/Sincan'dan, eşim adına TOKİ başvurusu yapmak amacıyla Google araması üzerinden ulaştığım bir internet sitesi aracılığıyla başvuru yaptım. Site üzerinden yönlendirme ile e-Devlet'e giriş yaptım ve başvuru işlemini tamamladım. Ardından, başvuru için 5.000 TL'yi a** t*** adına, IBAN: TR84 0006 7010 0000 *** numarasına saat 01:09'da havale ettim. Sonrasında ise "sigorta ücreti" adı altında 27.500 TL daha talep edildi. Bu noktada işlemin sahte bir site üzerinden yapıldığını fark ettim. Hemen bankayı arayarak durumu bildirdim ve iade talebi oluşturdum. Ancak banka yalnızca iade talebi aldı, yardımcı olmadı ve yasal mercilere başvurmamı söyledi. Herhangi bir onay maili veya SMS almadım. Toplamda 5.000 TL maddi kaybımız oldu. Ayrıca, başvuru sırasında eşimin kimlik bilgilerinin de kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olmasından dolayı büyük endişe yaşıyoruz."

“GOOGLE ARAMA MOTORUNA ‘TOKİ BAŞVURU’ YAZDIM…”

TOKİ başvurusu yapmak isterken dolandırılan Türkan isimli mağdur ise şunları aktardı: "TOKİ başvurusu yapmak amacıyla Google arama motorunda “TOKİ başvuru” yazarak ulaştığım, “TOKİ Başvuru 2025-2026” başlıklı bir internet sitesi üzerinden işlem yaptım. Sitenin tasarımı ve işleyişi oldukça profesyoneldi; resmi bir başvuru sayfası izlenimi veriyordu. Başvuru sırasında e-Devlet sayfasına yönlendirildim. Sahte e-Devlet girişiyle işlem yaptırıldı ve saat 17:04'te 19.000 TL ile 12,80 TL EFT ücreti istenerek TR30 0001 0004 ** 8450 01 IBAN numarasına ödeme yapmam talep edildi. Açıklama kısmına 323**8587 numarasını yazmam istendi. Dekont ekleyerek işlemi gerçekleştirdim. Ardından tekrar 27.000 TL daha yatırmam istenince şüphelenip e-Devlet üzerinden kontrol ettiğimde, herhangi bir TOKİ başvurusu yapılmadığını fark ettim. Bankamı arayarak işlemin iptalini talep ettim ancak müşteri hizmetleri bunun mümkün olmadığını ve savcılığa başvurmam gerektiğini belirtti. Sadece e-Devlet şifremi değiştirebildim. Benim gibi pek çok kişinin bu şekilde mağdur edildiğini üzülerek öğrendim."

Yaşanan bu mağduriyetler sonrası yetkililer, vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda bir kez daha uyarılarda bulundu.