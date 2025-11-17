  • İSTANBUL
Gündem

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yapılmayan işleri yapılmış gibi göstererek sahte faturalar keserek yaptığı vurgunun detayları iddianamede yer aldı. İstanbul'da reklam panoları üzerinden vurgunda 260 milyon 755 bin 555 TL kamu zararına yol açıldığı belirlendi. İşte Özgür Özel’in de anlayacağı bir şekilde milyonluk kamu zararlarını birer birer açıklıyoruz

İBB'nin açılan reklam ihalelerini adrese teslim olarak Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş'ye devrettiği, bu iki şirketin ise aynı reklam ihalelerini daha düşük bedelle alt yüklenicilere verdiği kaydedildi. Sahte faturalar kesilerek yapılmış gibi gösterilen işler nedeniyle milyonluk kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

İŞTE KALEM KALEM MİLYONLUK KAMU ZARARI

 

İddianamede, ihale verilen şirketlere ödenen gayriresmi ücretlerin, ecrimisil bedeli ödenerek yasal çerçeve çizilmeye çalışıldığı da kaydedildi. Buna göre;

 

 

● MGA Açıkhava Reklamcılık San. ve Tic. AŞ. tarafından 2019-2024'te 1 milyon 286 bin 487,26 TL.

 

 

● Sev Açık Hava Reklamcılık San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2019-2024'te toplam 8 milyon 620 bin 332,50 TL.

 

● İnova Reklam Tanıtım ve Paz. Tic. Ltd. Şti. Tarafından 2019-2024'te 1 milyon 476 bin 660,72 TL.

 

 

● Yeşil Mavi Enerji Medya İnşaat ve Kuyum San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2019-2024'te 383 bin 661,63TL.

 

● 3K Organizasyon Reklam San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 2019-2024'te 3 milyon 761 bin 409,04TL.

 

 

● Adstation Reklam Org. İltş. Dan. İnt. Hiz. San. ve Tic. Ltd Şti. tarafından 676 bin 435, 58TL.

 

 

● Park Dijital Medya İletişim Bilişim Tic. Ltd. Şti. tarafından 2019-2024'te 2 milyon 201 bin 779, 90TL.

 

● SAS Tanıtım ve Medya A.Ş. tarafından 2019-2024'te 1 milyon 28 bin 763,72 TL.

 

 

● Urbanmedia Reklam İletişim Hizm. AŞ. tarafından 2019-2024'te toplam 124 bin 115 TL.

 

 

● Panoffect Medya AŞ tarafından 2019-2024'te milyon 521 bin 830 TL.

 

● Paşa Açıkhava Reklam Danışmanlık İnşaat Otomotiv San. Tic. A.Ş. tarafından 2019-2024'te 241 bin 940,26 TL.

 

 

● Elis Dış Tic. A.Ş. tarafından 2019-2024'te toplam 125 bin 199,36 TL.

 

 

● Asist Medya Hizmetleri A.Ş. tarafından 2019-2024'te 151 bin 51 5TL.

 

 

● SİM Medya A.Ş tarafından 2019- 2024'te 1 milyon 385 bin 188,11TL.

 

 

● Birlik Medya Reklamcılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından 2019-2024'te 335 bin 400 TL.

 

 

● BFK Reklam Endüstri Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından 2019-2024'te 62 bin 244,00TL.

 

 

● Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Tic. Ltd. Şti. tarafından 2019-2024'te 195,00TL ecrimisil bedeli ödendiği anlaşılmıştır.

 

 

Böylece, kamu zararının, 16 Ağustos 2024'e kadar zabıta tarafından kesilmesi gereken para cezası bedelleri ve haksız elde edilen gelirler toplamı olan 260 milyon 755 bin 555 TL +KDV olduğu belirtildi.

