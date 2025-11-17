Filmdi gerçek oldu! Eşinin dükkanı karşısına turşucu açtı

Yani turşu evim değil. Balkandere turşu evim. Yani direkt. O tabelaya yazdırmadı onu. Ruhsatta da "Balkandere Turşu Evim" diye geçiyor. Yani bu da "Eskişehir Turşu Evimiz" oldu. Şimdi gerçekleri konuşursak, Kırmızı Başlıklı Kız'ı dinledin ama bir de Kurdu dinle bakalım. Kurt neden acaba kızı ısırdı! Yani oradaki bir senaryo. Senaryo burada hemen hemen yakın bir şeye geldi. Nasıl geldi, bizim turşuyla alakamız yok. Yani turşu sirke mi, limon mu değil de bizimki aile sebeplerden bir boşanma oldu. Burası da nasip oldu. Burada başka bir firma vardı. Ben de işsiz kalınca kız kardeşim ve eşi dediler ki, "Biz sana destek olalım abi. Böyle bir yerde tekrardan devam eder misin?" Ben de 'Olur' dedim. Burası denk geldi. Yoksa isteyerek, inat olsun diye değil. Boşalan bir dükkan vardı" ifadelerini kullandı.