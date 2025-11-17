  • İSTANBUL
Turizmde Dijital Fırtına: Go Türkiye, Dünya Turizm Tanıtımında Zirvede!

Türkiye'nin nefes kesen güzelliklerini, zengin tarihini ve derin kültürünü dijital dünyanın dört bir yanına taşıyan goturkiye.com platformu, elde ettiği çarpıcı başarılarla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin tanıtım yüzü olan bu dijital dev, turizm istatistiklerinde tarihi bir sıçramanın kapısını aralıyor.

YouTube'da Rakipsiz Liderlik!

Go Türkiye'nin YouTube kanalı, 5 milyon 290 bin aboneyi aşarak rakip ülke hesapları arasında 1'inci sıraya yerleşti! Bu devasa ilgi, yalnızca bir rakamdan ibaret değil:

2.5 Milyar Görüntülenme: Bugüne kadar YouTube içerikleri, dünya genelinde 2.5 milyara yakın görüntülenme sayısına ulaştı.

1.500'e Yakın İçerik: 7 kıtaya yayılan, Türkiye'nin eşsiz noktalarını tanıtan 1.500'e yakın video bulunuyor.

On Milyonlarca Etkileşim: Kanal, her ay on milyonlarca etkileşim alarak ülkenin tanıtım gücünü pekiştiriyor.

 

 

Sosyal Medyada Zirve Takibi

Go Türkiye rüzgarı, diğer popüler sosyal medya platformlarında da esmeye devam ediyor:

TikTok Lideri: Platformun TikTok kanalı, 4.9 milyon takipçi sayısını aşarak diğer ülke hesapları arasında zirveye oturdu.

Instagram Dünya İkincisi: Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan Go Türkiye, bu alanda da dünya ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu renkli ve dikkat çekici içerikler, resmi internet sitesi goturkiye.com ile birlikte, her yıl milyonlarca turisti Türkiye'ye çekiyor.

 

 

Hedef Tarihi Rekor: 64 Milyar Dolar Gelir!

Dijitalleşmenin lokomotifi olan 'Go Türkiye'nin de büyük katkılarıyla birlikte, Türkiye turizmde çıtayı tarihi bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor. Bu yıl sonu itibarıyla ulaşılması planlanan turizm geliri hedefi 64 milyar dolar olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews ve Bloomberg gibi global kanallarda özel yayınlar ve reklamlara yer vererek tanıtım kampanyalarını küresel çapta güçlendiriyor.

8 Yılda İnanılmaz Sıçrama!

Dijital dönüşüm ve küresel tanıtım atağının meyveleri, turizm istatistiklerine çarpıcı şekilde yansıdı:

 

 

Son 8 yılda elde edilen bu tarihi sıçrama, Türk turizminin ne denli doğru ve etkili bir küresel tanıtım stratejisi izlediğini kanıtlıyor. Türkiye, dijitalin gücüyle dünya turizm sahnesinde hak ettiği yeri sağlamlaştırıyor.

