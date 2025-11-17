  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Adalet Bakanlığı’ndan Şule Çet davası hükümlüsü açıklaması! Tahliye iddiaları yalanlandı
Gündem PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler
Gündem

PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakma ve faaliyetleri durdurma kararı alan terör örgütü PKK, Hakkari sınırındaki Zap bölgesinden çekildiklerini açıkladı.

“Terörsüz Türkiye” adı altında başlatılan yeni süreçle ilgili olarak terör örgütü PKK’dan yeni bir adım geldi. PKK'ya yakın yayın organlarında “Hareket Yönetimi” imzasıyla yapılan açıklamaya göre terör örgütü, Hakkari sınırındaki Zap alanından, örgüt mensuplarını çekti.

Açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi.

 

Terör örgütünün açıklaması şöyle:

Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.

 

Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.

PKK/YPG'li teröriste hapis cezası
PKK/YPG'li teröriste hapis cezası

Gündem

PKK/YPG'li teröriste hapis cezası

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek
9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Gündem

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!
PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Gündem

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar
PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

Gündem

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Pkkyı yönetenler kimler

Neden pkk üst yönetiminde hep Türkler var. Pkk yı yıllardır aşırı sol markşist-Leninist Türkler yönetiyor.Bunların içinde ermenilerde çok..

Neden açıklanmıyor

Bebek katili öcalan ermeni olduğunu neden gizliyor. Annem Türk diye salan söylüyor. Sülalesi gizli ermeni
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23