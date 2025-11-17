A Milli Takım'dan bir kötü haber daha: İki isim kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir İspanya Maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.
Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak.
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
KAAN VE ARAL KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takımımızda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir aday kadrodan çıkartıldı. TFF, dün de kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.
AHMED KUTUCU MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI
Ay-yıldız ekibimizde kadroya Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun dahil edildiği belirtildi.