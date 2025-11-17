  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu
Yerel A Milli Takım'dan bir kötü haber daha: İki isim kadrodan çıkarıldı!
Yerel

A Milli Takım'dan bir kötü haber daha: İki isim kadrodan çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
A Milli Takım'dan bir kötü haber daha: İki isim kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir İspanya Maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

KAAN VE ARAL KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takımımızda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir aday kadrodan çıkartıldı. TFF, dün de kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.

AHMED KUTUCU MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI

Ay-yıldız ekibimizde kadroya Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun dahil edildiği belirtildi.

Milli takımda şok gelişme! Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok
Milli takımda şok gelişme! Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok

Spor

Milli takımda şok gelişme! Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok

A Milli Takım'ın yıldızı İspanya maçında forma giyemeyecek!
A Milli Takım'ın yıldızı İspanya maçında forma giyemeyecek!

Spor

A Milli Takım'ın yıldızı İspanya maçında forma giyemeyecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
"Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik" derken…
Gündem

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Terörsüz Türkiye için verilen emek ve göze alınan riskler ortadayken, DEM Partisi’nin “40 yıllık mücadele” söylemi, kirli ittifakların ve si..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23