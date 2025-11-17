  • İSTANBUL
Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu'na: "Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener "Haklı galiba!" diye paylaştı.
Gündem

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Nedim Şener, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un siyasi söylem ve eylemlerindeki "dönüşümü" eleştiren bir video yayınladı. Videoda Cemal Enginyurt, İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra Kıbrıs ve komünizm gibi konulardaki açıklamalarını sert sözlerle hedef alarak, Atatürk'ün komünizm hakkındaki sözlerini hatırlatıyor.

Parti değiştirmesiyle bilinen ve 'Fırıldak Cemal' lakabını alan CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuşmasını paylaşarak "Enginyurt bu kez haklı" diyen gazeteci Nedim Şener, ardından Enginyurt’un Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan konuşmasının videosunu yayınladı.

 

Kıbrıs Meselesi ve "Gerçek Niyet" İddiası

Enginyurt, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra ilk söylediği şeyin "Kıbrıs Rum meselesi çözülmeli" olmasıyla rahatsız olduğunu dile getirdi. İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı değil, adeta bir dışişleri bakanı gibi davrandığını öne süren Şener, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Makarios'un heykelini dikme aşkını ve sevdasını yaşamış olan İmamoğlu'nun bu çıkışıyla "gerçek niyetini ortaya koyduğunu" iddia etti.

Sol ve Komünist Söylemler Eleştirisi

Nedim Şener'in paylaştığı videoda Cemal Enginyurt, İmamoğlu'nun seçim öncesi ve sonrası tavırlarındaki zıtlığa dikkat çekti:

Seçimden Önce: Kendisine "ülkücü" dedirtti.

Seçimden Sonra: 1 Mayıs'ta sol yumruğunu havaya kaldırıp "tek yol devrim" türküleri söylemeye başladı.

Enginyurt aynı şekilde, seçimden önce camide Kur'an okuyan İmamoğlu'nun, seçimden sonra kilisede ayine katılıp, komünist figürler olan Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'a rahmet okuduğunu vurguladı.

Atatürk'e Gönderme: "Yol Arkadaşı" İddiası

İmamoğlu'nun söz konusu komünist isimler için "Atatürk'ün arkadaşı, yol arkadaşı" dediğini belirten Şener, bu duruma sert tepki gösterdi. Şener, Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlattı:

"Türklük âleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Görüldüğü yerde başı ezilmelidir."

Enginyurt, İmamoğlu'nun bu tavrını eleştirerek, "Komünistlerle Mustafa Kemal Atatürk'ü bile eş tutacak kadar zıvanadan çıktı" ifadelerini kullandı.

