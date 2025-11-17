Ağaç A.Ş vurgunu! Ekrem’e kök söktürecek!

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit’in ısrarlı yayınlarıyla ifşa olan İBB iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki vurgun düzeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik iddianameye yansıdı. Akit’in yayınlarını ihbar kabul eden savcılık, yerel seçimler öncesi Ağaç A.Ş. binasına gelen İBB’nin yolsuzluk zanlısı eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yeterince para toplamadığı” gerekçesiyle fırçaladığı Genel Müdürü Ali Sukas’ın talimatıyla gerçekleşen vurgunları, tedarikçilerden alınan rüşvet paralarını tek tek belgeledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan 143 eylemden 11’i İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş.’de gerçekleşirken, dosyada gazetemizin 4 Mart 2025’te “Ağaç bahane talan şahane”, 13 Mayıs 2025’te “Ballı ihaleler 3 kardeşe” ve 8 Eylül 2025’te “Emir komuta ile soygun” başlığıyla ifşa ettiği vurgunlar da yer aldı. Tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, Masak raporları, emniyet incelemeleri ve HTS verileri ile “sistem”i deşifre eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt şemasına göre Ertan Yıldız’dan talimat alan şüpheli Ali Sukas’ın, suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu adına Ağaç A.Ş. ile çalışan firmalardan alacakları karşılığında nasıl rüşvet aldığını ve seçim için nasıl para topladığını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

AĞAÇ A.Ş.’DE “SARI” VURGUN

Akit’in 13 Mayıs 2025’te “Ballı ihaleler 3 kardeşe” manşetiyle ifşa ettiği ve Ağaç AŞ’deki araç kiralamalarını adrese teslim şekilde aldıkları için tutuklanan Sarı kardeşlerin ifadeleri dosyaya girdi. Üç yılda Ağaç A.Ş.’den tam 6 adet ballı araç kiralama ihalesi alan Zenit İnşaat Ltd. Şti.’nin sahibi şüpheli Ahmet Sarı, ifadesinde, Genel Müdürü Ali Sukas’ın, İyi Partili eşi Berna Sukas’ın milletvekili adaylığı döneminde seçim çalışmaları için kendisinden araç istediğini belirtti. Şüpheli Ahmet Sarı, avukatı aracılığıyla ibraz ettiği dilekçesinde seçim döneminde Sukas’ın eşinin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 34 GIN 620, 34 GMR 775, 34 GMR 769, 34 GMS 270, 34 GND 829, 34 GLJ 609, 34 GLT 777, 34 GLT 836 ve 34 GLU 381 plakalı 9 aracın tahsis edildiğini belirtti. Halen İBB ve iştiraklerinden 3 milyar liranın üzerinde alacağı bulunduğunu iddia eden Sarı, devam eden işleri ile ciddi miktardaki alacaklarının tahsili sebebiyle rüşvet teklifini kabul etmek zorunda kaldığını itiraf etti. Ahmet Sarı’nın şüpheli kardeşi İsmail Sarı da ifadesinde, şirket alacaklarının sıkıştığı dönemde Fatih Keleş’in komisyon adı altında %5 veya %7 oranında para istediğini, bu paralar verilmezse alacaklarımızın tahsilinin mümkün olmadığını söylediİddianamede ayrıca Ahmet Sarı’nın yapmış olduğu işler nedeniyle Ertan Yıldız aracılığıyla 250 milyonluk liralık bedeli Ekrem İmamoğlu’na gönderdiğini” belirtti.

YÜZDE 10 ORANINDA RÜŞVET TALEBİ

İddianamede, Ağaç A.Ş.’de tedarikçilerden yapılan iş tutarının yüzde 10’u oranında rüşvet talep edildiği ve bu paraların şirket yöneticileri aracılığıyla sistematik biçimde toplandığı öne sürüldü. Güney Çiçekçilik’in sahibi şüpheli Ensar Güney, ifadesinde, 2023-2024 yıllarında Ağaç A.Ş.’ye yaklaşık 100 milyon lira tutarında ürün teslim ettiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın kendisine gelerek, Ali Sukas’ın tüm tedarikçilerden yüzde 10 talep ettiğini söylediğini bildirdi.

RÜŞVET ÇEKLERLE ÖDENDİ

Talep edilen yaklaşık 10 milyon lira yerine 2024’ün ekim ayında 35 bin avroyu, 2025’in şubat ayında 15 bin doları Sukas’a elden verdiğini, karşılığında da 7 çek aldığını anlatan Güney, aynı amaçla 352 bin 250 lira tutarında hediye kartını da Polat’a verdiğini ifade etti. İddianamede, Ensar Güney’in anlatımlarının MASAK raporundaki hesap hareketleriyle örtüştüğü, ayrıca HTS kayıtlarında Güney ile Polat’ın aynı tarihlerde Yalova Altınova’da ortak baz sinyali verdiği tespitine vurgu yapıldı.

SEÇİMLERE DESTEK İÇİN RÜŞVET İSTENDİ

Ağaç AŞ tedariklerinden Çağlayan Tarım adlı firmanın sahibi şüpheli Aleaddin Vardar, iddianamedeki ifadesinde, 2023 yılı sonunda Ağaç AŞ’den 93 milyon 735 bin lira alacağı bulunduğunu, bu süreçte dönemin Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın, 2024 yerel seçimlerinde destek için kendisinden 30 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. İki ayrı tarihte toplamda 65 milyon lira ödeme aldığını anlatan Vardar, yaklaşık 10 gün sonra Satın Alma Müdürü Ümit Polat’a 30 bin doları elden teslim ettiğini aktardı. Vardar, 2024 yılı Mayıs ayında hesabına 20 milyon lira daha yatırıldığını, bu ödemenin ardından Sukas’ın “yukarıdan istendiğini” söyleyerek 10 bin dolar daha talep ettiğini ve bu parayı da Sukas’a makamında elden verdiğini belirtti.

Aden Süs Bitkileri sahibi Adem Yavuz’un da şirket yöneticileri tarafından “para verilmezse iş ve ödeme alamayacağı” yönünde baskı gördüğüne ilişkin beyanları iddianameye girdi. Yavuz, 2022 sonunda Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın kendisini çağırarak, 2023 seçimleri için Ağaç AŞ tedarikçilerinden para toplandığını, kendi payının 500 bin lira olduğunu söylediğini öne sürdü. Parayı dövize çevirip yaklaşık 22 bin doları özel kalem görevlisi Murat Or’a teslim ettiğini beyan etti.

ÜMİT POLAT DA SUKAS’I SATTI

Öte yandan Akit’in 8 Eylül 2025’te “Emir komuta ile soygun” başlığıyla duyurduğu ve bir dönem Satın Alma Müdürü olarak görev yapan Ümit Polat’ın da ifadeleri de iddianamede yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ek ifadesinde “etkin pişmanlık hükümlerinden” faydalanmak istediğini dile getirerek, dönen vurgun çarkını anlatan Polat, 2022 sonrası bütün ihalelerin Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın talimatıyla ilan edilmeden yapıldığını, Sukas’ın firmalarla görüşüp işin hangi firmada kalacağına karar verdiğini ve resmi kırım oranı yüzde 7 – 8 oranında olduğu halde bunu gayri resmi olarak yüzde 15’e çıkarıp, hak edişlerin ardından aradaki farkı talep ettiğini öne sürdü.

İddianamede, Ali Sukas ve Ümit Polat’ın topladığı rüşvetlerin, örgüt içinde kurulan “sistem” adlı yapıya aktarıldığı ve bu gelirlerin seçim çalışmalarının finansmanında kullanıldığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet alan”, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’ın “rüşvet suçuna aracılık eden” konumunda sorumlu tutulması gerektiği, örgüt üyeleri şüpheliler Ali Sukas ve Ümit Polat’ın ise örgüt lideri adına ve örgüt yöneticisi olan şüpheli Ertan Yıldız’ın talimatı üzerine önce rüşvet talep edilecek firmayı belirleyip, rüşvet anlaşması yaparak bu paraları teslim almaları nedeniyle ayrı ayrı “zincirleme şekilde rüşvet” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

12 MİLYON 229 BİN TL RÜŞVET VERDİLER

İddianamede ayrıca gazetemiz Akit’in 4 Mart 2025’te “Ağaç bahane talan şahane” manşetiyle deşifre ettiği ve kurduğu Ulmus fidancılık adlı şirket ile 3-g kapsamında gerçekleşen çok sayıda ihaleyi adrese teslim şekilde alan şüphelilerden Tamer Gümüş’ün yanı sıra Dinçer Kantar, Yücel Mengir ve Ali İhsan Mengir’in de beyanları yer aldı.

Şüpheli Tamer Gümüş, Ulmus Fidancılık firması üzerinden Ağaç AŞ’den toplam 39 ihale aldığını, bu süreçte örgüt üyesi olduğu iddia edilen Ümit Polat’a 30 bin avro ile 2 milyon 278 bin lira tutarında hediye ve alışveriş kartı verdiğini beyan etti. Şüpheli Dinçer Kantar, 2021’den itibaren Ağaç AŞ’ye iş yaptığını ve toplamda yaklaşık 104 milyon lira değerinde iş aldığını anlatarak, 2023 yılı sonlarında Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat’ın, firmadan bir mağazanın hediye kartını talep ettiğini ve karşılığında iş alabileceklerini söylediğini, kendisinin de ödemeler yapıldığı takdirde bu taleplerinin karşıladığını bildirdiğini anlattı. Şüpheli Yücel Mengir, rüşvet ödemesinin ortaklığı bulunan Kantar aracılığıyla Hüsnü Yüksel Tunar’a teslim edildiğini ifade etti. Ali İhsan Mengir, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile yaklaşık 30 yıldır tanıştığını, oğulları ve damadı aracılığıyla Ağaç AŞ ihalelerine katıldıklarını kaydetti. Mengir, ihalelerde oluşan fark ve dolar ödemelerinin örgüt yöneticisi Ertan Yıldız’a teslim edilmek üzere yapıldığını belirtti. Savcılığın iddianamede, şüphelilerin toplam 12 milyon 229 bin 350 lira tutarında rüşvet verildiği tespitine yer verildi. Şüpheli Kadir Gümüş de daha sonra görüştüğü Ağaç AŞ Genel Müdürü Sukas’ın, alacaklarını tahsil edebilmesi için kendisinden toplamda 37 bin 500 dolar civarında ödeme talep ettiğini iddia etti. Talep edilen parayı kısım kısım ödediğini ifade eden Gümüş, ilk olarak 15 bin dolar, ardından 10 bin ve 12 bin 500 dolar olmak üzere toplamda 37 bin 500 dolar tutarında ödemeyi Hüsnü Yüksel Tunar aracılığıyla teslim ettiğini söyledi.

Kaynak: Yeniakit