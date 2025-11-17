Boğazınızdan 1 kuruş nasıl geçer, koca koca binalar nasıl geçer?

Ali Karahasanoğlu

CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel konuşmuş..

Ekrem İmamoğlu’nu savunarak, “Eğer bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin. Boğazından her şey geçip de birine iftira atan varsa, Allah onları da bildiği gibi yapsın.”

Ben de şahitlik yapabilirim..

Özgür Özel’in de, Ekrem İmamoğlu’nun da, boğazından “1 kuruş” geçmemiştir..

Lafız olarak bu söz doğrudur..

Aksini iddia eden varsa.. Önce bana “1 kuruş” getirsin.

“1 kuruş” diye bir para, şu an tedavülde değil ki, Ekrem İmamoğlu da “1 kuruş”u bulsun, boğazından geçirsin..

Piyasada “1 kuruş” yok ki, Özgür Özel de, “1 kuruş”u boğazından geçirsin..

Hani şunu deseniz, orası da doğru..

Kim, kuruşu fiziki olarak boğazından geçiren birisini görmüş olabilir ki?

Ben görmedim..

Dolayısı ile, Özgür Özel, kelimenin lafzi anlamı ile, fiziki olarak boğazdan “1 kuruş”u geçirme anlamında, doğru söylüyor.. Bogazlarından 1 kuruş geçmemiştir.

Ha..

Özgür Özel, bu “1 kuruş” ifadesini, “Haksız hiçbir şey yemedim. Edinmedim. El koymadım. Dağıtmadım” anlamında söylüyorsa..

Haydi bakalım, açılın, rakamlar geliyor..

1 kuruşu çarpın yüz bin ile. Çarpın 1 milyon ile.. Çarpın 1 milyar ile, çarpın 1 trilyon ile.. Yine az gelir.

Sizin boğazınızdan geçenler. Partililere dağıttığınız, çocuklarınıza, sevgililerinize, yeni eşlerinize, eski eşlerinize dağıttıklarınız..

Kuruşu, lirayı boşverin beyler..

Milyar liralarla ifade ediliyor..

Diyorlar ki: “İddianamede, 969 kez ‘hatırladığım kadarıyla’, 691 kez ‘-mış, -miş, -muş’, 56 kez ‘duydum’, 499 kez ‘olabilir, 235 kez ‘düşünüyorum’, dokuz kez ‘öyle hissettim.’ var..”

Doğrudur, dedikleri sayılarda bunlar vardır..

Ama ididanamede, cezalandırma istenirken, “hatırladığım kadarıyla denildiği için, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerekir” denilmiyor ki..

Cezalar, “aldım-verdim-itirafçı olmak istiyorum-banka ile yolladım-tanışmazı verdim, parasını almadım-iskanı alabilmem için mecburdum” mealinde ifadelerden dolayı ceza isteniyor..

Hatta bunlarla da yetinilmiyor..

Gerçekten “verilmiş” mi, bakılıyor..

Gerçekten alınmış mı, bakılıyor..

Gerçekten bankadan yollanmış mı, belgesi getiriliyor..

Sonra ceza isteniyor.

Onlar ididanameden somut “mış-muş”ları içeren kelime sayılarını vermişler..

Biz de onların es geçtikleri “tespit”leri bulup çıkaralım..

Nereden başlayalım..

Her biri asgari 150 milyon TL ederli Acarkent villaları ile ilgili iddianamede geçen ifadeleri vereyim..

Bakalım Acarkent iddianamede kaç defa geçiyor?

Tam 51 sayfada 90 defa geçiyor.

