  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! dilendiler Herkes şaştı kaldı: ABD'den yardım dilendi

Türkiye’de yasakların kalkış sürecinin perde arkası konuşuluyor!

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

Nereden nereye! Türkiye, Portekiz’e askeri gemi yapıyor

İddianamede perde aralandı! Örgütün kilit isimleri tek tek deşifre edildi

Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

TÜBİTAK BiGG’de dev destek! 109 girişimciye 900 bin liralık fon fırsatı

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem Boğazınızdan 1 kuruş nasıl geçer, koca koca binalar nasıl geçer?
Gündem

Boğazınızdan 1 kuruş nasıl geçer, koca koca binalar nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Boğazınızdan 1 kuruş nasıl geçer, koca koca binalar nasıl geçer?

İBB’deki yolsuzluk gündemini adım adım takip eden Ali Karahasanoğlu’nun kaleminden… “1 kuruş” söyleminin ardında saklanan milyarlık trafiği, iddianamenin rakamlarla konuşan satırlarını ve inkârın gölgesinde büyüyen rüşvet ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren bir analiz… İşte Karahasanoğlu’nun hayret ederek okuyacağınız o yazısı…

 Ali Karahasanoğlu 

CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel konuşmuş..

Ekrem İmamoğlu’nu savunarak, “Eğer bizim boğazımızdan bir kuruş geçtiyse Allah bizim bin belamızı versin. Boğazından her şey geçip de birine iftira atan varsa, Allah onları da bildiği gibi yapsın.”

 

Ben de şahitlik yapabilirim..

Özgür Özel’in de, Ekrem İmamoğlu’nun da, boğazından “1 kuruş” geçmemiştir..

 

Lafız olarak bu söz doğrudur..

Aksini iddia eden varsa.. Önce bana  “1 kuruş” getirsin.

“1 kuruş” diye bir para, şu an tedavülde değil ki, Ekrem İmamoğlu da “1 kuruş”u bulsun, boğazından geçirsin..

 

 

Piyasada “1 kuruş” yok ki, Özgür Özel de, “1 kuruş”u boğazından geçirsin..

Hani şunu deseniz, orası da doğru..

Kim, kuruşu fiziki olarak boğazından geçiren birisini görmüş olabilir ki?

Ben görmedim..

Dolayısı ile, Özgür Özel, kelimenin lafzi anlamı ile, fiziki olarak boğazdan “1 kuruş”u geçirme anlamında, doğru söylüyor.. Bogazlarından 1 kuruş geçmemiştir.

 

 

Ha..

Özgür Özel, bu “1 kuruş” ifadesini, “Haksız hiçbir şey yemedim. Edinmedim. El koymadım. Dağıtmadım” anlamında söylüyorsa..

Haydi bakalım, açılın, rakamlar geliyor..

1 kuruşu çarpın yüz bin ile. Çarpın 1 milyon ile.. Çarpın 1 milyar ile, çarpın 1 trilyon ile.. Yine az gelir. 

 

Sizin boğazınızdan geçenler. Partililere dağıttığınız, çocuklarınıza, sevgililerinize, yeni eşlerinize, eski eşlerinize dağıttıklarınız.. 

Kuruşu, lirayı boşverin beyler..

Milyar liralarla ifade ediliyor..

 

Diyorlar ki: “İddianamede, 969 kez ‘hatırladığım kadarıyla’, 691 kez ‘-mış, -miş, -muş’, 56 kez ‘duydum’, 499 kez ‘olabilir, 235 kez ‘düşünüyorum’, dokuz kez ‘öyle hissettim.’ var..”

Doğrudur, dedikleri sayılarda bunlar vardır..

 

Ama ididanamede, cezalandırma istenirken, “hatırladığım kadarıyla denildiği için, 5 yıldan 8 yıla  kadar hapis cezası verilmesi gerekir” denilmiyor ki..

Cezalar, “aldım-verdim-itirafçı olmak istiyorum-banka ile yolladım-tanışmazı verdim, parasını almadım-iskanı alabilmem için mecburdum” mealinde ifadelerden dolayı ceza isteniyor..

 

Hatta bunlarla da yetinilmiyor..

Gerçekten “verilmiş” mi, bakılıyor..

Gerçekten alınmış mı, bakılıyor..

Gerçekten bankadan yollanmış mı, belgesi getiriliyor..

Sonra ceza isteniyor.

Onlar ididanameden somut “mış-muş”ları içeren kelime sayılarını vermişler..

 

Biz de onların es geçtikleri “tespit”leri bulup çıkaralım..

Nereden başlayalım..

Her biri asgari 150 milyon TL ederli Acarkent villaları ile ilgili iddianamede geçen ifadeleri vereyim..

Bakalım Acarkent iddianamede kaç defa geçiyor?

Tam 51 sayfada 90 defa geçiyor.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Yılmaz Özdil'den tepki: Amigoluk yapıyorlar
Yılmaz Özdil'den tepki: Amigoluk yapıyorlar

Aktüel

Yılmaz Özdil'den tepki: Amigoluk yapıyorlar

İmamoğlu bir projedir!
İmamoğlu bir projedir!

Gündem

İmamoğlu bir projedir!

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun
İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Siyaset

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Cepe de hırsızlar ve hırsızları destekleyen, hırsız destekçileri bir grup var. Genel müdürü Selanik Yahudisi 0zgur ile birlikte.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23