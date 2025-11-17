İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor

İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amihay Şikli, Tel Aviv devlet televizyonu Kan’da katıldığı canlı yayında Türkiye’yi hedef alan çarpıcı iddialarda bulundu. Şikli, Türkiye’nin Kuzey Suriye’de askeri üsler inşa ettiğini ve bu bölgelerin İsrail’e yönelik bir “ileri saldırı noktası” olarak kullanılacağını öne sürdü.

'ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLEN EN CİDDİ TEHDİT'

Şikli, programda Türkiye’nin bölgede izlediği politikanın güçlü olduğuna dikkat çekerek, “Ankara’nın hamleleri İsrail’e yönelik şimdiye kadar görülen en ciddi tehdittir” ifadelerini kullandı.

'İSRAİL’E SALDIRI İÇİN CEPHE HATTI KURUYORLAR'

İsrailli bakan, “Türkiye, Şara’nın Suriye’sini İsrail’e saldırmak için bir cephe hattına dönüştürüyor” iddiasında bulundu. Bakan, bu iddiasını sürdürerek Türkiye’nin Şara güçlerini “silahlandırdığını” ve bu güçlerin “oklarını Tel Aviv’e çevirdiklerini konuştuklarını” öne sürdü. Uzmanlara göre İsrail’deki güvenlik çevrelerinde Türkiye’ye yönelik bu iddialar, Tel Aviv yönetiminin Ankara’nın bölgedeki nüfuzundan duyduğu kaygıyı bir kez daha ortaya koydu.

'ANKARA'YI TECRİT ETMELİYİZ'

Şikli, Türkiye’nin bölgedeki stratejik gücünü sınırlayamadıklarını kabul edercesine, İsrail’in dış politikada Ankara’yı “uluslararası arenada izole etmesi” gerektiğini savundu. “Diğer ülkelerle birlikte uluslararası platformlarda Türkiye’yi tecrit etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Özellikle Ankara tehdidine karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz ortak deniz tatbikatı da bunun bir örneğiydi” dedi.

'ABD'Yİ TÜRKİYE’NİN MÜTTEFİK OLMADIĞINA İKNA ETMELİYİZ'

Şikli, Türkiye’nin artan jeopolitik etkisine dair iddialarını bir adım ileri taşıyarak Washington’a çağrıda bulunarak "ABD’yi, Türkiye’nin gerçek bir müttefik olmadığını görmeye ikna etmeliyiz. Müslüman coğrafyasının lideri Türkiye’nin NATO’da yer alamayacağı konusunda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" diye konuştu.

Analistlere göre bu ifadeler, İsrail’de Türkiye’nin güç kazanmasının artık NATO düzeyinde bile sorgulanması gerektiğine dair bir baskı oluşturulmaya çalışıldığını gösterdi.

'BÖLGEDEKİ ÜLKELERİN F-35 SAHİBİ OLMASINI İSTEMEYİZ'

Röportajın son bölümünde Suudi Arabistan’a F-35 satışı ve Filistin Devleti’nin tanınması da gündeme geldi. İsrailli bakan, “Bölgedeki diğer ülkelerin F-35 uçaklarına sahip olması kesinlikle hoşumuza gitmez. Ancak bizimle normalleşme sürecine girerlerse bunu değerlendirebiliriz” dedi.

Şikli, Filistin Devleti konusunda ise, “İsrail, halihazırda mevcut olanın üzerine ek bir Filistin devleti kurma taahhüdünü kabul edemez ve bunu beyan edemez” ifadelerini kullandı.