Alevilere hakarete AK Parti'den sert tepki

Kocaeli'de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup Tilki gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da Yakup Tilki hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Yakup Tilki'nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki'yi gözaltına aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup Tilki hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma açıldığı belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek' suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

'En ağır şekilde kınıyorum'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

'Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.