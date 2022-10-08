  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alevi kurumlarından ortak basın toplantısı! Toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandılar
Gündem

Alevi kurumlarından ortak basın toplantısı! Toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandılar

İstanbul Garipdede Dergahı'nda bir araya gelen Alevi dernekleri, kışkırtıcı ifadelerle toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 22:51:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Alevi kurumları, İstanbul Garipdede Dergahı'nda bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında toplumu kutuplaştıran ifadeler kullanıldı. İktidarın hedef alındığı açıklamada, Alevilik ayrı bir din gibi ifade edildi.

Toplantıda, "Devlet Alevi dinine yönelik darbe yapıp el koymaya çalışıyor." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23