Alevi kurumlarından ortak basın toplantısı! Toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandılar
İstanbul Garipdede Dergahı'nda bir araya gelen Alevi dernekleri, kışkırtıcı ifadelerle toplumu kutuplaştıran ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Alevi kurumları, İstanbul Garipdede Dergahı'nda bir araya geldi.
Düzenlenen ortak basın toplantısında toplumu kutuplaştıran ifadeler kullanıldı. İktidarın hedef alındığı açıklamada, Alevilik ayrı bir din gibi ifade edildi.
Toplantıda, "Devlet Alevi dinine yönelik darbe yapıp el koymaya çalışıyor." denildi.