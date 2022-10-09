Alevi kanaat önderlerinden 'Erdoğan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Alevi Bektaşi vatandaşların ve onların bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuracaklarını belirtmesi Alevi Bektaşi vatandaşlar ve kanaat önderleri tarafından olumlu karşılandı.

"Bu ziyaretten son derece memnun olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi vatandaşlara yönelik açıkladığı yeni adımları değerlendiren Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman, "Şahkulu Sultan Dergahı bir inanç merkezi olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hizmet etmiş bir kurumdur. İlk kez bir Cumhurbaşkanı bizim dergahımızı ziyaret etmiş oldu. Bu ziyaretten son derece memnun olduk. Bu ülkede yaşayan Alevi-Sünni kardeşliği açısından önemli bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi- Bektaşi inançlı yurttaşlarımızı temsil edecek bir kurum kuruluyor. Güzel bir gelişme. Bu kurum bünyesinde tüm Alevi- Bektaşi yurttaşlarımızın, Cemevi giderlerinin karşılanması, kira giderlerini kaldırılması gündeme geliyor.

"Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz"

Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Aynı camilerde olduğu gibi burada da çalışan, temizlik personeli, aşçılar, güvenlik hizmeti verenlerin hepsinin zaman içinde de maaşlarının karşılanacağını umut ediyoruz. Sonuç olarak, birçok alevi yurttaşımız bunları olumlu bir gelişme olarak buluyor" dedi.

"Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Cemevi Kurucu Başkanı olan Serkan Saliş(44) cemevleri için atılan adımları çok kıymetli bulduğunu belirterek, "Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurumunu yerinde ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sevgili Yunus Emre'nin söylediği gibi 'Gönüller yapmaya geldik' şiarıyla her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda,kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok samimi bir yol aldık"

Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertürk Karaman da Erdoğan'a teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına çok önemli bir adım atıldı ve çok samimi bir yol aldık. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cemevinin yapımında her aşamada yanımızda oldu. 30 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Hem cemevi hem de içinde kursların, kütüphanelerin olduğu bir kompleks. Bu çok güzel bir tablo. Bu çatı altında kardeşçe yaşadığımızın, aramızda hiçbir ayrımın olmadığının en güzel cevabı da bu projeler oldu" dedi.

"Şükranla karşılaşıyorum"

Alevi dedesi ve kanaat önderi Ahmet Uğurlu, "Cemevini yapanları, yaptıranları hak tanıyanları yüce devletimizi takdir ediyorum, şükranla karşılıyorum. Biz bu topraklarda yüzlerce yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşadık. Bu birliği bozmak isteyenlere hiç birimiz fırsat vermedik. Şimdi cem evlerimiz bir çok şehirde devletimiz tarafından yaptırılıyor. Bu büyük bir mutluluk" dedi.