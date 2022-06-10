‘Alevi aday kazanamaz’ dedi, disipline sevk edildi

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Düşman kardeşlerin kurduğu ve iktidara alternatif olduğunu iddia ettikleri Millet İttifakı’nın iki büyük ortağı İP ve CHP arasında derin bir kırılma yaşandı. Katıldığı bir sosyal medya kanalında, potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi hareket eden ve 6’lı masa etrafında kümelenen zillet paydaşlarına kendi adaylığını dayatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması nedeniyle Türkiye’de seçim kazanamayacağını, bu nedenle muhafazakar bir profilin aday olabileceğini ifade eden İP’li Halil İbrahim Oral’ın sözleri, ittifakta paniğe sebeb oldu.

Disipline sevk edip özür diledi

Şehit bacısına galiz küfürler savuran Lütfü Türkkan’ın arkasında duran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakı bozacak sözler nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerken, Oral’ı yıldırım hızıyla disiplin kuruluna sevk etti. Sakarya’da konuşan Akşener, “Hz. Ali’yi sevenlerin incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum” şeklinde durumu kurtarmaya çalıştı. İP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da, “Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir” diyerek Oral’ın sözlerinin partiyi bağlamadığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, “Türkiye’de artık Sünni’ymiş, Alevi’ymiş, bunlar şehir efsanesi” diyerek, ittifaka zarar verecek söylemlerden uzak durdu. SP Lideri Temel Karamollaoğlu da, “Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür” şeklinde konuştu.

Önce eleştirdi sonra çark etti

Açıklamalarıyla zillet ittifakını dağılmanın eşiğine getiren İP’li H. İbrahim Oral ise, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; “Bir YouTube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğu ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum” diyerek görülmemiş çarka imza attı.