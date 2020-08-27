"Alev avcıları" ormanlar için 7 gün 24 saat görev başında

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nde görevli orman işçilerinden oluşan ve kendilerine "alev avcıları" diyen özel ekip, orman yangınlarına zamanında müdahale edebilmek için her an hazır bekliyor.

Olası bir orman yangınına en kısa süre içinde müdahale ederek büyümesini önlemek amacıyla kurulan özel ekip, kulakları telsizde, gözleri telefonda, Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan gelecek ihbarları dinliyor.

Orman yangınlarında karşılaşılacak zorluklar hakkında eğitim alan ekiptekiler, güne sabah sporuyla başlıyor.



Düzenli olarak yangın tatbikatı yapan, sırt çantalarında uzun süre yangın alanında kalmalarına yardımcı olacak giysi ve gıda maddeleri, ayrıca olası bir yaralanma durumunda kullanmaları için sağlık seti bulunduran görevliler, aldıkları ihbarla yangın harekat merkezinden 5 dakika içinde ayrılıp 15 dakikada alevlere müdahale edecek şekilde hazır bekliyor.

- "Orman yangınlarında ilk 15 dakika çok önemli"

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarına müdahalede ilk 15 dakikanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yangına en hızlı şekilde müdahale etmek için özel ekip kurduklarını belirten Oflu, "Yangınlara ilk müdahale süremiz geçen sene 14 dakika 5 saniyeyken, bu sene 11 dakika 2 saniyeye düştü. Etkin bir şekilde orman yangınlarıyla mücadele ederek, ormanlarımızın en az zararı görmesini bu ekiplerimizle beraber temin ettik." dedi.

- "Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymalarını istiyoruz"

Oflu, orman yangınları ile etkili şekilde mücadele ettiklerini ancak vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada biz orman yangınlarıyla tüm ekiplerimizle beraber mücadele ederken, vatandaşlarımızdan da orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını ve tedbirlere uymalarını istiyoruz. Anız ateşi yakmamaları, ormanlık alanlara sigara izmariti atmamaları, piknik ateşi yakarken dikkat etmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konulara dikkat ettiği takdirde orman yangınlarının çıkmasına engel olmuş olacaklar.

Bizler tabii ki haberi aldığımızda anında müdahale etmekteyiz ama esas olan yangını çıkarmamak ve hızlı müdahale. Vatandaşlarımız orman yangını gördüğünde hızlı şekilde Alo 177 ihbar hattına bilgi versin, bizler zaten anında o noktalara ulaşmaktayız."

- "Yangın çıktığında canla başla mücadele ediyoruz"

"Alev avcılarından" Tuncay Yavuz ise 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını vurguladı.

Yangınla mücadelede ihtiyaç olan her yere gittiklerini, arkadaşlarının en son Adana Kozan'daki yangına müdahalede görev aldığını anlatan Yavuz, "Biz yangın çıktığında canla başla mücadele ediyoruz ancak önemli olan yangın çıkmaması. O yüzden vatandaşlarımızın kurallara uyarak, orman yangınları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



