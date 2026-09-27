  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ın 7 günlük teklifine Trump'tan yanıt! Bakan Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu: 46 şirket ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu Rüşvet soruşturmalarında adı geçiyor! Veli Ağbaba apar topar hastaneye kaldırıldı İşgalin ticari ayağı ifşa oldu: 214 şirket BM radarında Uyuşturucu soruşturmasından Yeni Partili vekil çıktı! Bir yanda 5 milyon dolar bir yanda kumar Zelensky’dan acil destek çağrısı: Rusya yine zıvanadan çıktı Korkunç itiraflarla dolu! Siyonistlerin soykırımı belgesel oldu Erdoğan’dan kriz tellallarına kapak gibi cevap: ‘Türkiye 24 çeyrektir kesintisiz büyüyor’ Özel'in atadığı başkan gözaltında! Operasyonun altından uyuşturucu ağı çıktı Alçak Miçotakis’ten caniye kucak! Tepkiler peş peşe geldi
Yerel Alev alev yanan çatıdan böyle kurtarıldı!
Yerel

Alev alev yanan çatıdan böyle kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan usta, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven sayesinde son anda kurtarıldı.

Yangın, Müftü Mahallesi’nde zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 5 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda çalışma yapıldığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması üzerine bina tahliye edilirken, yangın sırasında çatıda bulunan usta alevlerin arasında mahsur kaldı. Mahsur kalan ustayı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Bir süre alevlerin arasında kurtarılmayı bekleyen usta, olay yerine takviye olarak gönderilen itfaiye aracının uzatılan merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen ustanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının büyüyerek binanın alt katlarını tehdit etmesi üzerine söndürme çalışmalarına destek amacıyla Beyşehir’de faaliyet gösteren firmalara ait çok sayıda beton mikseri de adrese sevk edildi. Çatıda oksijen tüplerinin olduğu ve patlama ihtimali bulunduğu iddiaları üzerine polis ekipleri yangın mahalline kimseyi yaklaştırmazken, Müftü Mahallesi çevre yolunda da tedbir alan ekipler güzergahı bir süre ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri ve beton mikserlerinin desteğiyle uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının ardından çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum Mandıra Mevkii'nde çıkan maki yangını kontrol altına alındı
Bodrum Mandıra Mevkii'nde çıkan maki yangını kontrol altına alındı

Yerel

Bodrum Mandıra Mevkii'nde çıkan maki yangını kontrol altına alındı

Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın
Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

Gündem

Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı
Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı

Yaşam

Uykuda yangına yakalandılar! Komşuların sesleri 5 kişilik aileyi kurtardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23