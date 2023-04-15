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Yerel Alev alev yanan araç hurda yığınına döndü
Yerel

Alev alev yanan araç hurda yığınına döndü

Yeniakit Publisher
2023-04-15 15:03:00 -
Alev alev yanan araç hurda yığınına döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev topuna dönen otomobil hurda yığınına döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev topuna dönen otomobil hurda yığınına döndü.
Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Bayındır Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 41 ADE 307 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü araçtan çıkarken kısa sürede otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan otomobili söndürdü. Araç küle dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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