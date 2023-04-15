Alev alev yanan araç hurda yığınına döndü

Sağlık

Beynimiz bizi böyle yanıltıyor | Yoksa anılarımızın hepsi gerçek değil mi?

Yapılan bir araştırma insan beyninin ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İnsan beyni, "göz açıp kapayıncaya" kadar s..