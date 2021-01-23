  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ALES’ten sözelden 80 üstü almak için kaç net yapmamız lazım?
Eğitim

ALES’ten sözelden 80 üstü almak için kaç net yapmamız lazım?

ALES puan hesaplama 2021 | ALES’e hazırlananlar hedefleri puanları alabilmek için kaç net yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, ALES’ten 80 almak için kaç net yapılmalı? ALES puanı hesaplama | ALES net hesaplama 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:37:00 -
ALES’ten sözelden 80 üstü almak için kaç net yapmamız lazım?

ALES sözel puanı hesapla | ALES’e hazırlanana adaylar hedefledikleri puanlara ulaşabilmek için kaç net yapmaları gerektiğini araştırıyor. ALES 80 puan kaç net?

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.

ALES’ten sözelden 80 üstü almak için kaç net yapmamız lazım?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

 30 [ 2 (AP – X ) – S]

ALES Puanı = 70+

 2 ( B – X ) – S

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES 50 sayısal, 50 sözel sorudan oluşuyor. Adayların sözelden 80 puan alabilmeleri için en az 45 sözel neti çıkarmaları gerekiyor. 

YDS puanı olmadan Yüksek Lisans yapılabilir mi?
YDS puanı olmadan Yüksek Lisans yapılabilir mi?

Eğitim

YDS puanı olmadan Yüksek Lisans yapılabilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?
Gündem

Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?

İstanbul'da başörtülü bir kadına saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu'na 2 bin lira para cezası verildi.

Türk futbolunu yasa boğan ölüm haberi
Spor

Türk futbolunu yasa boğan ölüm haberi

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor forması giyen 35 yaşındaki Jamaikalı Luton Shelton, ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti...
İki ülke arasında 800 milyon dolarlık anlaşma
Dünya

İki ülke arasında 800 milyon dolarlık anlaşma

Ukrayna menşeli jet motoru üreticisi Motor Sich, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile turbofan AI-322 motor üretimi için 800 milyon dolarlık bir söz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay