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Aktüel Alessia Gazzola, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ne konuk oldu
Aktüel

Alessia Gazzola, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ne konuk oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:06:56 -
Alessia Gazzola, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ne konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF), çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği "İTEF Ekranda İtalya Özel" programının konuğu yazar Alessia Gazzola oldu.

Yazar ve edebiyat eleştirmeni Fuat Sevimay'ın moderatörlüğünü üstlendiği program, Zoom programı ve İTEF'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

"Çırak", "Prensesin Kemikleri" ve "Sonsuza Dek Saklanmayacak Bir Sır" adlı polisiye kitaplarıyla tanınan İtalyan yazar Gazzola, polisiye kitaplarda esas kahramanın ilişkiler olduğunu aktararak, "Yani mağdurla katil arasındaki ilişkidir. Bizim ilgilenmemiz gereken şey onların psikolojilerine ulaşmak." dedi.

Gazzola, yazarlıktan önce adli tıpta doktorluk yaptığını dile getirerek, "İlk romanımı yazmaya başladığımda hala adli tıpta çalışıyordum. Dolayısıyla biraz otobiyografi gibiydi. Romanıma kendi tecrübelerimi de aktarıyordum doğrusu." diye konuştu.

Polisiye okurunun sürekli olarak bir bulmaca çözme ediminde olduğuna değinen Gazzola, polisiye meraklılarının gerçek hayatta da bu tarz içeriklere daha fazla dikkat gösterdiğini söyledi.

Gazzola, bir yazar olarak sosyal medyayı aktif kullandığını belirterek, "Sosyal hayatımı daha az paylaşsam da sanatsal üretim ve etkileşim açısından kullanmayı seviyorum. Salgın süresince Instagram, okurlarla ilişki kurabilmek için önemli bir platform oldu. Online etkinlikler gerçekleştirdik ve ben hesabımı da kendim yönetiyorum. Özel hayatımı çok açmasam da ara sıra ailemden vs içerikler de paylaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zoom üzerinden yapılan etkinlikler, İTEF'in YouTube, Instagram ve Twitter hesaplarından da canlı yayınlanıyor.

Festival, yarın Walkabout Literary Agency'nin kurucularından, edebiyat ajanı Fiammetta Biancatelli ile Nermin Mollaoğlu'nun İtalyan edebiyatı, pandeminin yayıncılığa etkisi ve edebiyat ajanlığı üzerine konuşacakları çevrim içi etkinlikle son bulacak.


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