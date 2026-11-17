ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2026 ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?
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2026-ALES/3 sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumunun tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Takvime göre kasım ayında gerçekleştirilecek ALES/3 sınavının hangi gün yapılacağı ve sınav saati belli oldu. Öte yandan sınava katılacak adaylar, ALES/3 sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını ve giriş belgelerinin nereden alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM'nin sınav takvimi ve adayların merak ettiği tüm ayrıntılar...
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu kasım ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES/3 sınav tarihi belli olurken adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri yer aldı. Sınava kısa süre kala adaylar, giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2026 ALES/3 sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre kasım ayında gerçekleştirilecek sınavın tarihi ve saati belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumu için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor.
ALES 3 NE ZAMAN?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
ALES 3 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES 3 giriş belgesi sorgulama ekranı henüz açılmadı. Giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.
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